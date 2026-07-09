Rozbřesk: Potvrdí průmysl zlepšenou kondici ekonomiky?

Květnová tvrdá data z ekonomiky zatím přinášejí povzbudivý signál především ze strany domácí poptávky. Domácnosti nadále svižně utrácejí, o čemž svědčí pokračující růst maloobchodních tržeb v kombinaci se zlepšenou spotřebitelskou náladou v červnu. Reálné spotřebě domácností, hlavnímu hnacímu motoru tuzemské ekonomiky, hraje do karet i překvapivě výrazný pokles inflace na 1,5 %, přičemž během léta mohou cenové tlaky ještě dále mírně zvolnit.
Další důležitý signál nabídne dnešní výsledek průmyslové výroby za květen. Průmysl sice zůstává slabší částí ekonomiky, ale v posledních měsících došlo ke stabilizaci a v dubnu i k pozitivnímu překvapení jak u výroby (+1,5 %), tak u nových zakázek (+2,7 %). S podobně povzbudivým výsledkem počítáme i v květnu – to ostatně naznačuje nadále se zlepšující sentiment průmyslníků, který se dle indexu PMI dostal na nejvyšší úroveň za poslední čtyři roky.
V rámci průmyslu ale přetrvávají výrazné rozdíly. Tahounem zůstává automotive, zatímco strojírenství jako další klíčové odvětví stále zaostává za úrovní produkce z roku 2019 o zhruba deset procent. V posledních měsících se daří i některým energeticky náročným odvětvím – příkladem jsou výrobci základních kovů. A to navzdory blízkovýchodnímu konfliktu, jehož opožděné dopady ještě mohou působit jednak přes napětí v dodavatelských řetězcích, jednak nepřímo přes zahraniční poptávku. Dobrou zprávou je, že v prvním případě již dostupná data naznačují úlevu, ve druhém by pak vyšší výdaje na obranu a infrastrukturu mohly tlumit případné oslabení poptávky v pro nás klíčovém Německu.
Celkově zůstává český průmysl relativně odolný. Opětovné napětí na Blízkém východě však připomíná, že rizika pro tuzemský průmysl zůstávají nemalá. V tomto ohledu proto letos počítáme spíše s pozvolným růstem průmyslu okolo 2 % než s prudkým odrazem vzhůru.
TRHY
Koruna
Opětovný nárůst napětí na Blízkém východě prozatím nechává českou korunu v klidu a ta se tak v prázdninovém módu obchoduje okolo 24,25 EUR/CZK. Dražší ropa Brent je sice rizikem, ale prozatímní nárůst je relativně mírný – vazba koruny na ropu byla nejsilnější v průběhu horké fáze konfliktu a pak postupně erodovala. Dnes bude na domácí frontě zveřejněn výsledek průmyslové produkce za květen, u níž čekáme po povzbudivém výsledku PMI další mírný růst.
Eurodolar
Eurodolar se v posledních čtyřiadvaceti hodinách zabydlel těsně nad hranicí 1,14 a moc se mu odtud nechce. Drží si pevnou pozici prakticky proti všem hlavním měnám poté, co nové napětí v Zálivu oživilo „poptávku po bezpečí“. Americká armáda v úterý spustila další vlnu úderů na Írán v reakci na útoky na tankery v Hormuzském průlivu. Brent se proto ve středu vyšplhal o dalších více než 5 % a dnes ráno se obchoduje kolem 79 dolarů za barel, nejvýše za poslední dva týdny. Dražší ropa přitom v aktuální konstelaci nehraje euru do karet: eurozóna je vůči energetickému šoku citlivější a dolar navíc profituje z toho, že dražší energie teoreticky přiživují inflační obavy amerického Fedu. Dnešek je na makročísla relativně chudý a s eurodolarem bude primárně hýbat dění na Blízkém východě.