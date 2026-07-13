Rozbřesk: Hormuz znovu straší trhy. Česká ekonomika však drží kurz

Během víkendu se opět vyhrotil konflikt mezi Spojenými státy a Íránem. Navzdory platnému příměří dochází k dalším vzájemným útokům a výrazně vzrostlo napětí kolem Hormuzského průlivu. Tankerová doprava v úžině se prozatím nezastavila, počet plavidel byl ale včera nejnižší od poloviny června. I proto dnes ráno zdražuje ropa Brent o čtyři procenta k hranici 80 dolarů za barel, roste ale také cena zemního plynu v Evropě, která je od konce června vyšší o více než pětinu.
Ropný trh nyní do cen promítá především riziko další eskalace konfliktu, tedy scénář, kdy by se terčem útoků opět stala energetická infrastruktura v regionu. V této fázi prozatím blízkovýchodní konflikt není a otevřenou otázkou zůstává, do jaké míry je Írán schopen dostat Hormuz znovu pod svou kontrolu. Pokud by se mu to dařilo stejně efektivně jako v prvních třech měsících konfliktu, pak je třeba počítat s opětovným zdražením ropy – ale pravděpodobně již ne na úroveň převyšující 100 dolarů za barel.
Další nárůst napětí na Blízkém východě doprovázený zdražením energií je připomínkou toho, jak důležitou roli sehrává geopolitika i pro vývoj české ekonomiky. Jak si ta prozatím vede? Dostupná data za druhé čtvrtletí však zatím ukazují na její poměrně vysokou odolnost a pravděpodobně i rychlejší tempo růstu. Domácnosti jsou nadále ochotny utrácet díky svižnému růstu reálných mezd a ani jejich nálada se v souvislosti s Hormuzskou krizí výrazněji nezhoršila. Pozvolné oživení pokračovalo v květnu také v průmyslu, a to nejen z pohledu výroby, ale i nových zakázek, což je povzbudivý signál pro vývoj v dalších měsících.
Celkově zatím platí, že dopady blízkovýchodního konfliktu na českou ekonomiku zůstávají omezené. To platí i z pohledu cenového vývoje – v červnu inflace poklesla na 1,5 % zásluhou výrazně levnějších potravin a energií. V letních měsících by se měla inflace držet poblíž této úrovně, zatímco na přelomu letošního a příštího roku lze očekávat její opětovný nárůst. Zda celková inflace překoná 3% hranici se bude vedle domácích cenových tlaků odvíjet také od rozsahu působení volatilních složek jako jsou právě ceny energií a potravin, které ať již přímo nebo nepřímo ovlivňuje dění v Hormuzu.
TRHY
Koruna
Česká koruna má za sebou relativně nezajímavý týden, který strávila v prázdninovém rytmu a na dostřel hranice 24,25 EUR/CZK. Na domácím poli nevidíme v tomto týdnu výraznější impulsy k prolomení potlačené volatility – makro kalendář je vyjma pátečních cen výrobců prázdný. Jinak tomu může být s ohledem na zahraniční vývoj kvůli opětovné eskalaci konfliktu na Blízkém východě, a to prostřednictvím dvou kanálů – silnějšího dolaru, případně pak vyššími cenami ropy. V případě ropy by ale dle nás muselo dojít ke zdražení výrazněji nad hranici 80 dolarů za barel, aby došlo k obnovení její, nepříliš silné, vazby na eurokorunu.
Eurodolar
Nová eskalace napětí v Perském zálivu mezi USA a Íránem, která vedla k obnovenému omezení plavby v Hormuzském průlivu, znamená vyšší ceny ropy, a tím i podporu pro americký dolar.
Vzhledem k prázdnému kalendáři ekonomických událostí bude cena ropy zřejmě hlavní proměnnou, kterou bude měnový pár EUR/USD na začátku týdne sledovat.