Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Rozbřesk: Hormuz znovu straší trhy. Česká ekonomika však drží kurz

Rozbřesk: Hormuz znovu straší trhy. Česká ekonomika však drží kurz

13.07.2026 8:47
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Během víkendu se opět vyhrotil konflikt mezi Spojenými státy a Íránem. Navzdory platnému příměří dochází k dalším vzájemným útokům a výrazně vzrostlo napětí kolem Hormuzského průlivu. Tankerová doprava v úžině se prozatím nezastavila, počet plavidel byl ale včera nejnižší od poloviny června. I proto dnes ráno zdražuje ropa Brent o čtyři procenta k hranici 80 dolarů za barel, roste ale také cena zemního plynu v Evropě, která je od konce června vyšší o více než pětinu.

Ropný trh nyní do cen promítá především riziko další eskalace konfliktu, tedy scénář, kdy by se terčem útoků opět stala energetická infrastruktura v regionu. V této fázi prozatím blízkovýchodní konflikt není a otevřenou otázkou zůstává, do jaké míry je Írán schopen dostat Hormuz znovu pod svou kontrolu. Pokud by se mu to dařilo stejně efektivně jako v prvních třech měsících konfliktu, pak je třeba počítat s opětovným zdražením ropy – ale pravděpodobně již ne na úroveň převyšující 100 dolarů za barel.

Další nárůst napětí na Blízkém východě doprovázený zdražením energií je připomínkou toho, jak důležitou roli sehrává geopolitika i pro vývoj české ekonomiky. Jak si ta prozatím vede? Dostupná data za druhé čtvrtletí však zatím ukazují na její poměrně vysokou odolnost a pravděpodobně i rychlejší tempo růstu. Domácnosti jsou nadále ochotny utrácet díky svižnému růstu reálných mezd a ani jejich nálada se v souvislosti s Hormuzskou krizí výrazněji nezhoršila. Pozvolné oživení pokračovalo v květnu také v průmyslu, a to nejen z pohledu výroby, ale i nových zakázek, což je povzbudivý signál pro vývoj v dalších měsících.

Celkově zatím platí, že dopady blízkovýchodního konfliktu na českou ekonomiku zůstávají omezené. To platí i z pohledu cenového vývoje – v červnu inflace poklesla na 1,5 % zásluhou výrazně levnějších potravin a energií. V letních měsících by se měla inflace držet poblíž této úrovně, zatímco na přelomu letošního a příštího roku lze očekávat její opětovný nárůst. Zda celková inflace překoná 3% hranici se bude vedle domácích cenových tlaků odvíjet také od rozsahu působení volatilních složek jako jsou právě ceny energií a potravin, které ať již přímo nebo nepřímo ovlivňuje dění v Hormuzu.

TRHY

Koruna

Česká koruna má za sebou relativně nezajímavý týden, který strávila v prázdninovém rytmu a na dostřel hranice 24,25 EUR/CZK. Na domácím poli nevidíme v tomto týdnu výraznější impulsy k prolomení potlačené volatility – makro kalendář je vyjma pátečních cen výrobců prázdný. Jinak tomu může být s ohledem na zahraniční vývoj kvůli opětovné eskalaci konfliktu na Blízkém východě, a to prostřednictvím dvou kanálů – silnějšího dolaru, případně pak vyššími cenami ropy. V případě ropy by ale dle nás muselo dojít ke zdražení výrazněji nad hranici 80 dolarů za barel, aby došlo k obnovení její, nepříliš silné, vazby na eurokorunu.

Eurodolar

Nová eskalace napětí v Perském zálivu mezi USA a Íránem, která vedla k obnovenému omezení plavby v Hormuzském průlivu, znamená vyšší ceny ropy, a tím i podporu pro americký dolar.

Vzhledem k prázdnému kalendáři ekonomických událostí bude cena ropy zřejmě hlavní proměnnou, kterou bude měnový pár EUR/USD na začátku týdne sledovat.



Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
13.07.2026
17:06Extrémní americká prémie a co „není nemyslitelné“
16:08PODCAST Týdenní výhled: Nové napětí v Hormuzu, americká inflace a začátek výsledkové sezóny  
15:41USA v Hormuzu obnoví blokádu vůči Íránu a budou vybírat poplatky, oznámil Trump
15:05Goldman sází na carry trade. Barclays varuje před návratem volatility  
14:30Komerční banka, a.s.: Hlavní akcionáři KB k 30.6.2026
11:45Starbucks chce díky AI nahradit software od Microsoftu a IBM
10:58TSMC má za druhé čtvrtletí rekordní tržby
10:07Nejhorší den na burze. Akcie SK Hynix potkal více než 15procentní výplach
8:59ČEZ, a.s.: Vnitřní informace - Elevion Group podepsal kupní smlouvu na akvizici 100% podílu v italské společnosti BTS Biogas
8:52Eskalace konfliktu s Íránem zhoršuje náladu na trzích. SK Hynix po americkém debutu propadl  
8:47Rozbřesk: Hormuz znovu straší trhy. Česká ekonomika však drží kurz
6:03Wood: Úvahy o konci americké výjimečnosti jsou notně přehnané
12.07.2026
9:22Víkendář: Greenspan předpovídal inflaci 4,5 % a 8% výnosy z desetiletých amerických státních dluhopisů
11.07.2026
9:21Víkendář: Greenspan se evidentně mýlil, akcie nebyly v roce 1996 nijak nadhodnocené
10.07.2026
17:39Nemělo by se nyní více mluvit o nesprávném monetárním kurzu?
16:08Bylo by nebezpečné vědět, proč centrální banky jednají tak, jak jednají?
14:10Analytici otáčejí. Očekávání zisků evropských firem rostou nejrychleji za dva roky  
12:22Perly týdne: Červená karta pro Američany a klesající dynamika akcií malých firem
11:02Volkswagen spouští jednu z největších proměn ve své historii. Omezí výrobu i nabídku modelů
10:51Techy korigují včerejšek, ale trhy mezitím podporuje obnovení jednání s Íránem  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět