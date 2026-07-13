Starbucks chce díky AI nahradit software od Microsoftu a IBM

vyvíjí interní nástroje s pomocí umělé inteligence, které by mohly nahradit některé softwarové aplikace, jež v současnosti nakupuje od společností a . Podle interní prezentace, kterou získala agentura Bloomberg, kavárenský řetězec vytváří alternativy k systému u pro sledování zásob a k nástroji pro správu údržby. Některé z těchto interně vyvinutých řešení by mohly být nasazeny do konce příštího roku, pokud testování dopadne úspěšně.
Po mnoho let byly firmy silně závislé na svých technologických dodavatelích kvůli obavám z narušení provozu a složitosti vývoje vlastních systémů. Umělá inteligence však tuto situaci mění, protože usnadňuje vytváření aplikací od základu a zároveň firmy motivují zaměstnance k využívání těchto technologií.
Přední softwarové společnosti čelí rostoucím obavám ohledně toho, zda dokážou odolávat konkurenci ze strany produktů vytvářených startupy nebo dokonce jejich vlastními zákazníky za pomoci AI. Tento trend letos negativně doléhá na akcie softwarových firem. Jak , tak výrazně zaostávají za indexem S&P 500 a jsou od počátku roku v červených číslech.
Starbucks utratí ročně přibližně 400 milionů dolarů pouze za software, uvedl technologický ředitel společnosti Anand Varadarajan během interního setkání se zaměstnanci na začátku letošního roku. Podle záznamu schůzky, který Bloomberg přezkoumal, Varadarajan uvedl, že existují jasné příležitosti ke snížení výdajů na software.
Vlastní software může být levnější, což je významná motivace pro společnosti jako , která se v rámci širší strategie obnovy snaží snížit náklady o dvě miliardy dolarů. Z dlouhodobého hlediska však vlastní vývoj může vést k vyšším nákladům na údržbu a pracovní sílu.
Podle prezentace společnost v oblasti technologií přezkoumává „každou smlouvu a každou službu“. V některých případech to znamená vyvíjet vlastní produkty jako náhradu za software, který musí její inženýři stejně rozsáhle upravovat podle vlastních potřeb.
Podle osob obeznámených se situací, které nebyly oprávněny veřejně hovořit, již několik let pracuje na vývoji pokladního systému (point-of-sale system), který by nahradil řešení Simphony.
Starbucks se k celé záležitosti odmítl vyjádřit. Ve svém blogovém příspěvku z počátku roku společnost uvedla, že umělá inteligence a další technologické inovace podpoří její dlouhodobý růst a umožní baristům věnovat více času zákaznickému servisu.
Podle interní prezentace hrálo klíčovou roli při vývoji platformy, která by mohla nahradit nástroj , programování s podporou AI. zároveň aktivně podporuje technologické pracovníky v používání umělé inteligence a podle dřívějších informací agentury Bloomberg dokonce hodnotí její využívání jako součást systému bonusů.
Přesto existuje skepse ohledně toho, nakolik a jak rychle dokáže AI urychlit a automatizovat práci. například nedávno stáhl systém pro sledování zásob v prodejnách založený na AI a vrátil se k manuálnímu počítání. Společnost také nadále využívá software od externích dodavatelů, včetně produktů společnosti .
Tým podnikových technologií je podle interní prezentace na cestě snížit svůj rozpočet přibližně o 30 milionů dolarů ve fiskálním roce končícím koncem září. Z toho asi 10 milionů dolarů představují úspory ve výdajích na software.
Dalších 13 milionů dolarů společnost ušetří především omezením spolupráce s externími kontraktory z poradenských a profesionálních služeb a nahrazením některých pozic vlastními zaměstnanci.
Starbucks zároveň buduje technologická pracoviště v Nashvillu a v Indii, kde bude část technologických pracovníků působit. Další zaměstnanci zůstanou v centrále společnosti v Seattlu. Od února loňského roku firma zrušila přibližně 2 300 pracovních míst, včetně mnoha pozic v technologických týmech.