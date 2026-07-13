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TSMC má za druhé čtvrtletí rekordní tržby

TSMC má za druhé čtvrtletí rekordní tržby

13.07.2026 10:58
Autor: ČTK

Tchajwanská společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), která je největším smluvním výrobcem čipů na světě, ve druhém čtvrtletí zvýšila tržby meziročně o 36 procent na rekordních 1,27 bilionu tchajwanských dolarů (842 miliard Kč). Za vysokým růstem je pokračující zájem o aplikace využívající umělou inteligenci (AI). S odkazem na sdělení firmy to dnes uvedla agentura Reuters.

Výsledek mírně překonal odhady analytiků, kteří podle společnosti LSEG počítali s tržbami 1,264 bilionu TWD. Podrobné výsledky hospodaření za druhé čtvrtletí včetně výhledu na další období firma zveřejní ve čtvrtek.

TSMC je významným dodavatelem čipů pro firmy, jako je Nvidia či Apple. Při zveřejnění výsledků za první čtvrtletí firma v dubnu předpověděla, že tržby ve druhém čtvrtletí dosáhnou 39 až 40,2 miliardy dolarů. Prognózy přitom zveřejňuje pouze v amerických dolarech, nikoli v tchajwanské měně. Částka 1,27 bilionu TWD odpovídá v dolarech částce 39,62 miliardy USD.

Za samotný červen TSMC oznámila tržby 442,68 miliardy tchajwanských dolarů, což představuje meziroční nárůst o 67,9 procenta a meziměsíční růst o 6,2 procenta. Údaje měly být původně zveřejněny už minulý pátek, zveřejnění se ale opozdilo kvůli očekávanému příchodu tajfunu Bavi. Kvůli němu byly v ten den v Tchaj-peji uzavřeny finanční trhy.

TSMC je nejhodnotnější veřejně obchodovanou společností v Asii s tržní kapitalizací 1,955 bilionu dolarů (41,7 bilionu Kč). Ve stručném oznámení o tržbách firma neuvedla žádné další podrobnosti ani výhled do budoucna.

Akcie TSMC obchodované na burze v Tchaj-peji dnes před zveřejněním údajů o tržbách posílily o jedno procento, zatímco širší akciový trh uzavřel obchodování beze změny. Od začátku letošního roku akcie společnosti vzrostly o 57 procent, což odpovídá vývoji širšího trhu.


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