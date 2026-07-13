TSMC má za druhé čtvrtletí rekordní tržby

Tchajwanská společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), která je největším smluvním výrobcem čipů na světě, ve druhém čtvrtletí zvýšila tržby meziročně o 36 procent na rekordních 1,27 bilionu tchajwanských dolarů (842 miliard Kč). Za vysokým růstem je pokračující zájem o aplikace využívající umělou inteligenci (AI). S odkazem na sdělení firmy to dnes uvedla agentura Reuters.
Výsledek mírně překonal odhady analytiků, kteří podle společnosti LSEG počítali s tržbami 1,264 bilionu TWD. Podrobné výsledky hospodaření za druhé čtvrtletí včetně výhledu na další období firma zveřejní ve čtvrtek.
TSMC je významným dodavatelem čipů pro firmy, jako je či . Při zveřejnění výsledků za první čtvrtletí firma v dubnu předpověděla, že tržby ve druhém čtvrtletí dosáhnou 39 až 40,2 miliardy dolarů. Prognózy přitom zveřejňuje pouze v amerických dolarech, nikoli v tchajwanské měně. Částka 1,27 bilionu TWD odpovídá v dolarech částce 39,62 miliardy USD.
Za samotný červen TSMC oznámila tržby 442,68 miliardy tchajwanských dolarů, což představuje meziroční nárůst o 67,9 procenta a meziměsíční růst o 6,2 procenta. Údaje měly být původně zveřejněny už minulý pátek, zveřejnění se ale opozdilo kvůli očekávanému příchodu tajfunu Bavi. Kvůli němu byly v ten den v Tchaj-peji uzavřeny finanční trhy.
TSMC je nejhodnotnější veřejně obchodovanou společností v Asii s tržní kapitalizací 1,955 bilionu dolarů (41,7 bilionu Kč). Ve stručném oznámení o tržbách firma neuvedla žádné další podrobnosti ani výhled do budoucna.
Akcie TSMC obchodované na burze v Tchaj-peji dnes před zveřejněním údajů o tržbách posílily o jedno procento, zatímco širší akciový trh uzavřel obchodování beze změny. Od začátku letošního roku akcie společnosti vzrostly o 57 procent, což odpovídá vývoji širšího trhu.