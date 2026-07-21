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    Microsoft investuje miliardy dolarů do infrastruktury francouzského Mistralu

    Microsoft investuje miliardy dolarů do infrastruktury francouzského Mistralu

    21.07.2026 15:40
    Autor: ČTK

    Americká technologická společnost Microsoft investuje miliardy dolarů do evropské výpočetní infrastruktury francouzského start-upu Mistral AI, který se zabývá generativní umělou inteligencí (AI). Vyplývá to z dohody mezi oběma společnostmi, kterou Microsoft oznámil v dnešní tiskové zprávě.

    Mistral patří mezi hlavní evropské hráče v oblasti AI, tržby podniku nicméně nadále zaostávají za americkými konkurenty, jako je OpenAI nebo Anthropic. Stejně ostatní firmy v sektoru ani Mistral aktuálně nehospodaří se ziskem.

    Dohoda podle agentury Reuters podtrhuje rostoucí zájem v Evropě i jinde o snížení závislosti na amerických technologiích, aby ostatní země mohly mít větší slovo v budoucí podobě své společnosti a ekonomiky. Může také pomoci Microsoftu uspokojit rostoucí poptávku po takzvaných otevřených modelech.

    Nová dohoda počítá s tím, že Mistral rozšíří svou evropskou výpočetní infrastrukturu o tisíce nejnovějších grafických procesorů Nvidia Vera Rubin. Microsoft bude část této kapacity využívat pro poskytování svých cloudových služeb nebo své AI.

    "Evropa by měla mít přístup k nejvyspělejší umělé inteligenci na světě, aniž by musela dělat kompromisy v oblasti kontroly nad svými daty, provozem nebo digitální budoucností," uvedl prezident Microsoftu Brad Smith.

    Generální ředitel Mistralu Arthur Mensch k tomu dodal, že cílem firmy je zpřístupnit špičkovou AI organizacím při zachování kontroly nad technologiemi. "S Microsoftem jako partnerem se naše modely dostanou k podnikům i veřejným institucím v globálním měřítku," řekl Mensch.

    Součástí rozšířené spolupráce bude také začlenění nejnovějších modelů Mistralu do platforem Microsoft Foundry a Copilot Studio. Zákazníci budou moci tyto modely provozovat jak ve veřejném cloudu Azure, tak v lokálních či zcela odpojených prostředích, což má usnadnit jejich využití v regulovaných odvětvích, jako je zdravotnictví, finanční služby nebo kritická infrastruktura.

    Ačkoli tlak na takzvanou suverénní AI trvá už několik let, červnové rozhodnutí Spojených států pozastavit přístup zahraničních uživatelů ke dvěma pokročilým modelům od společnosti Anthropic učinilo z technologické nezávislosti v Evropě naléhavější otázku, uvedl Reuters. Smith a Mensch ve společném rozhovoru s touto agenturou uvedli, že cílem partnerství je zajistit takovou suverenitu a zároveň umožnit přístup k americkému softwaru a bezpečnostním funkcím.


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