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Export z Číny díky zájmu o umělou inteligenci vzrostl nejvíce od roku 2021

Export z Číny díky zájmu o umělou inteligenci vzrostl nejvíce od roku 2021

14.07.2026 9:59
Autor: ČTK

Export z Číny v červnu meziročně vzrostl o 27 procent na 412,39 miliardy dolarů (8,8 bilionu Kč), zaznamenal tak nejvýraznější nárůst od roku 2021. Dovoz pak vzrostl o 36 procent na 286,76 miliardy USD, ukazují dnešní data čínské celní správy. Růst v obou případech překonal odhady analytiků. Výsledky podpořil globální rozmach umělé inteligence (AI), který zvýšil poptávku po čipech a výpočetní technice a zároveň vedl k růstu cen polovodičů.

Silný růst vývozu i dovozu ve druhé největší ekonomice světa pokračuje navzdory narušení globálního obchodu způsobenému válkou, kterou na konci února útokem na Írán zahájily Spojené státy společně s Izraelem. Peking na export jako na motor svého hospodářského růstu hodně spoléhá.

Analytici podle agentury Reuters očekávali, že export se meziročně zvýší o 18,2 procenta, u importu čekali růst o 24 procent. Přebytek obchodní bilance se tak v červnu zvýšil na 125,8 miliardy dolarů z květnové hodnoty 105,4 miliardy USD.

"Hodnota zahraničního obchodu v červnu opět výrazně vzrostla. Odráží to především prudký růst cen polovodičů v důsledku boomu umělé inteligence,“ uvedl ve své analýze Julian Evans-Pritchard ze společnosti Capital Economics.

Hodnota vývozu polovodičů byla ve srovnání se stejným měsícem loňského roku více než dvojnásobná a proti květnu vzrostla o 2,7 miliardy dolarů. Vývoz zařízení pro zpracování dat se meziročně zvýšil o 53,1 procenta.

Podle Evanse-Pritcharda byl však tento růst výhradně důsledkem vyšších cen způsobených pokračujícím nedostatkem paměťových čipů. Upozornil také, že skutečný objem exportovaných polovodičů se v červnu meziročně naopak snížil. "Rychlý růst cen polovodičů hraje klíčovou roli v růstu hodnoty dovozu,“ uvedl s tím, že nejde o důsledek prudkého růstu domácí spotřeby.

Vývoz automobilů meziročně vzrostl o 69,6 procenta, což podle Evanse-Pritcharda odráží silnou poptávku po čínských elektromobilech.

Vývoz do Spojených států se zvýšil o 13,9 procenta na 43,5 miliardy dolarů, čímž obchodní přebytek Číny vůči jejímu hlavnímu geopolitickému rivalovi dosáhl 28,9 miliardy dolarů. Vztahy mezi Washingtonem a Pekingem se stabilizovaly od květnové návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Pekingu, přetrvávající obchodní nerovnováha ale zůstává mezi oběma zeměmi zdrojem napětí.

Čína je zároveň zapojena do pokračujícího obchodního sporu s Evropskou unií. V červnu vykázala vůči EU obchodní přebytek 32,9 miliardy dolarů, zatímco v květnu přebytek činil 30,7 miliardy USD.

"Červnové údaje potvrzují konkurenceschopnost a odolnost čínského zpracovatelského průmyslu,“ uvedl Čang Č'-wej ze společnosti Pinpoint Asset Management. "Zároveň ale dál zvýšily tlak na obchodní vztahy mezi Čínou a jejími obchodními partnery, zejména Evropou,“ dodal.

Objem vývozu kovů vzácných zemin se v červnu propadl o 34 procent a za prvních šest měsíců roku meziročně klesl o 6,4 procenta. Peking totiž zpřísnil omezení jejich vývozu. Čína zajišťuje asi dvě třetiny celosvětové produkce těchto strategických surovin, které se používají při výrobě mnoha produktů - od chytrých telefonů až po rakety. Své dominantní postavení v tomto odvětví Čína využívá jako nástroj v obchodních sporech se Západem, uvedla agentura AFP.

Dovoz ropy do Číny se v červnu propadl o 41,3 procenta na nejnižší úroveň za téměř deset let. Vytížení rafinerií totiž kleslo na desetileté minimum v důsledku slabé domácí poptávky a omezení vývozu rafinovaných ropných produktů. Cílem tohoto omezení je zajistit energetickou bezpečnost v době vyostřeného konfliktu na Blízkém východě.


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