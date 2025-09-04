Konkurence na domácím trhu je neúprosná. BYD snížila celoroční výhled prodejů

Čínský výrobce elektromobilů BYD snížil svůj celoroční výhled prodejů, a to rovnou o 16 procent na 4,6 milionu vozů z původních 5,5 milionu. Důvodem je intenzivní konkurence na domácím trhu, jež vede ke snižování cen, což se negativně propisuje do hospodářských výsledků firmy.
Revize ukazuje, že ani ten největší výrobce elektromobilů na světě není před cenovou válkou na čínském trhu v bezpečí. Už minulý týden BYD nemile překvapila svými čtvrtletními hospodářskými výsledky, když evidovala 30procentní pokles zisku.
Dodávky za červenec a srpen jsou sice ve srovnání se stejným obdobím loňského roku z velké části na stejné úrovni, stojí za tím ale atraktivní cenová nabídka. BYD totiž v Číně letos už několikrát v rámci konkurenčního boje snižovala ceny.
Akcie společnosti kótované na hongkongské burze klesly v reakci na snížený výhled o tři procenta, což odráží skutečnost, že investoři již z velké části slabší tržby zohlednili, uvedla agentura Bloomberg, podle jejichž odhadů by automobilka letos mohla prodat 4,5 milionu vozů.
„Nižší cíl je nyní z velké části v souladu s očekáváními kupujících a měl by být dosažitelný. Mohlo by to být také krátkodobé vyjasnění pro akcie,“ uvedla Eunice Lee, hlavní analytička společnosti Sanford C Bernstein.
Pro BYD přichází vrchol prodejní sezóny v září a říjnu. A i když konkurence jako například Geely nebo Xpeng tasí elegantní, technologicky zaměřené modely v podobných cenových relacích, tak automobilka je stále zdaleka nejoblíbenější značkou elektromobilů v Číně.
Konkurenci v Číně přiostřil i nástup Xiaomi na trh s elektromobily. Společnost primárně zaměřená na výrobu mobilních telefonů slaví úspěchy se svým sedanem SU7 a SUV YU7.
Zdroj: Bloomberg