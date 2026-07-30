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Detail - články
Česká ekonomika ve 2. čtvrtletí vzrostla o 2 procenta
30.07.2026 11:26
Autor:
ČTK
Česká ekonomika v letošním druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o dvě procenta. Mezičtvrtletně byl
hrubý domácí produkt
(HDP) vyšší o 0,4 procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu, který dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Analytici obdobný růst
HDP
očekávali.
Podle ředitele odboru národních účtů ČSÚ Vladimíra Kermieta meziroční růst
HDP
podpořily zejména vyšší výdaje na konečnou spotřebu domácností a rostoucí zahraniční poptávka. Mezičtvrtletní vývoj kladně ovlivnily rostoucí výdaje na konečnou spotřebu a saldo
zahraničního obchodu
.
K meziročnímu růstu hrubé přidané hodnoty (HPH), což je rozdíl mezi produkcí zboží a služeb a náklady na produkci, podle ČSÚ nejvíce přispěl
průmysl
, skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství a informační a komunikační činnosti. V mezičtvrtletním srovnání měl pozitivní vliv zejména
průmysl
, ale dařilo se i většině odvětví služeb, uvedli statistici.
Zaměstnanost proti loňskému druhému čtvrtletí stoupla o 0,9 procenta, ve srovnání s letošním prvním čtvrtletím byla vyšší o 0,2 procenta.
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Tagy:
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růst
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