Detail - články  
Růst akcií se krátkodobě vyčerpal, geopolitika trhy příliš netíží

07.01.2026 11:51
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Růstový vstup hlavních akciových trhů do nového roku dozníval včera v zámoří, načež sledujeme určité vyčerpání krátkodobé poptávky. Už Asie se vydala dolů, načež v Evropě se dopoledne obchoduje smíšeně. Nejlépe je na tom DAX s +0,6 pct, tažený energetickými a průmyslovými tituly. FTSE100, CAC40 nebo AEX však klesají. Posledně zmíněný ztrácí přes procento. Americké futures se mezitím nacházejí mírně v záporu. 

Geopolitika určitě zůstává důležitým tématem, když USA pokračují v přebírání venezuelské ropné produkce, dál vyhrožují anexí Grónska a mezitím roste napětí mezi Čínou a Japonskem. Trhy řešící pouze materiální dopady na akcie však takové věci dávají stranou. 

Pozornost se spíše stočí k ekonomickým číslům. Předběžná inflace v eurozóně klesla podle očekávání na 2 procenta a jádrová inflace se snížila na 2,3 pct. Nakonec tedy bez překvapení, ačkoli třeba německá data naznačovala výraznější zpomalení cen. Žádná změna pohledu na politiku ECB z dat nevyplývá. Odpoledne vyjde zpráva ADP o zaměstnanosti v americkém firemním sektoru, s očekáváným mírně kladným výsledkem. Zveřejněn bude také report ISM ze sektoru služeb, který poskytne kromě aktivity i další pohled na trh práce. A konečně, stejné téma doplní zpráva JOLTS, v rámci níž se nejvíc sledují otevřené pracovní pozice. 

Celkově půjde hlavně o indikace před vládními daty z trhu práce, která vyjdou v pátek. Ta si drží svou důležitost, ale už to přece jen není, co bývalo. Silnějším tématem je určitě AI. Navíc relativně slabý trh práce zatím nijak nebrání ekonomice ve velmi dobrých výkonech, tažených bohatými domácnostmi a masivními investicemi do AI, takže investoři budou v podstatě jen čekat na ujištění, že se zaměstnanost příliš nezvedá a Fed tak může pokračovat se snižováním sazeb

Dluhopisové výnosy dnes míří dolů, a to více na delších splatnostech a více v Evropě než v Americe. Eurodolar spolu s tím poklesl mírně pod 1,1700. Zlato své poslední zisky koriguje pouze drobně, výraznější pokles pak sledujeme na volatilnějším stříbře.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:49 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.2348 0.2580 24.2543 24.1621
CZK/USD 20.7280 0.2345 20.7555 20.6535
HUF/EUR 384.7323 -0.0369 385.2272 384.3140
PLN/EUR 4.2107 0.0151 4.2142 4.2083
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.1773 0.1721 8.1841 8.1604
JPY/EUR 182.9250 -0.0819 183.3938 182.7143
JPY/USD 156.4875 -0.1047 156.8060 156.2970
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8659 0.0196 0.8664 0.8653
CHF/EUR 0.9302 0.0468 0.9309 0.9294
NOK/EUR 11.7562 0.0294 11.7815 11.7411
SEK/EUR 10.7473 -0.0841 10.7722 10.7422
USD/EUR 1.1691 0.0240 1.1703 1.1673
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4842 -0.0269 1.4884 1.4777
CAD/USD 1.3807 -0.0507 1.3827 1.3806
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne




