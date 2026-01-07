Růst akcií se krátkodobě vyčerpal, geopolitika trhy příliš netíží

Růstový vstup hlavních akciových trhů do nového roku dozníval včera v zámoří, načež sledujeme určité vyčerpání krátkodobé poptávky. Už Asie se vydala dolů, načež v Evropě se dopoledne obchoduje smíšeně. Nejlépe je na tom DAX s +0,6 pct, tažený energetickými a průmyslovými tituly. FTSE100, CAC40 nebo AEX však klesají. Posledně zmíněný ztrácí přes procento. Americké futures se mezitím nacházejí mírně v záporu.
Geopolitika určitě zůstává důležitým tématem, když USA pokračují v přebírání venezuelské ropné produkce, dál vyhrožují anexí Grónska a mezitím roste napětí mezi Čínou a Japonskem. Trhy řešící pouze materiální dopady na akcie však takové věci dávají stranou.
Pozornost se spíše stočí k ekonomickým číslům. Předběžná inflace v eurozóně klesla podle očekávání na 2 procenta a jádrová inflace se snížila na 2,3 pct. Nakonec tedy bez překvapení, ačkoli třeba německá data naznačovala výraznější zpomalení cen. Žádná změna pohledu na politiku ECB z dat nevyplývá. Odpoledne vyjde zpráva ADP o zaměstnanosti v americkém firemním sektoru, s očekáváným mírně kladným výsledkem. Zveřejněn bude také report ISM ze sektoru služeb, který poskytne kromě aktivity i další pohled na trh práce. A konečně, stejné téma doplní zpráva JOLTS, v rámci níž se nejvíc sledují otevřené pracovní pozice.
Celkově půjde hlavně o indikace před vládními daty z trhu práce, která vyjdou v pátek. Ta si drží svou důležitost, ale už to přece jen není, co bývalo. Silnějším tématem je určitě AI. Navíc relativně slabý trh práce zatím nijak nebrání ekonomice ve velmi dobrých výkonech, tažených bohatými domácnostmi a masivními investicemi do AI, takže investoři budou v podstatě jen čekat na ujištění, že se zaměstnanost příliš nezvedá a Fed tak může pokračovat se snižováním sazeb.
Dluhopisové výnosy dnes míří dolů, a to více na delších splatnostech a více v Evropě než v Americe. Eurodolar spolu s tím poklesl mírně pod 1,1700. Zlato své poslední zisky koriguje pouze drobně, výraznější pokles pak sledujeme na volatilnějším stříbře.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:49 SEČ:
|CZK/EUR
|24.2348
|0.2580
|24.2543
|24.1621
|CZK/USD
|20.7280
|0.2345
|20.7555
|20.6535
|HUF/EUR
|384.7323
|-0.0369
|385.2272
|384.3140
|PLN/EUR
|4.2107
|0.0151
|4.2142
|4.2083
|CNY/EUR
|8.1773
|0.1721
|8.1841
|8.1604
|JPY/EUR
|182.9250
|-0.0819
|183.3938
|182.7143
|JPY/USD
|156.4875
|-0.1047
|156.8060
|156.2970
|GBP/EUR
|0.8659
|0.0196
|0.8664
|0.8653
|CHF/EUR
|0.9302
|0.0468
|0.9309
|0.9294
|NOK/EUR
|11.7562
|0.0294
|11.7815
|11.7411
|SEK/EUR
|10.7473
|-0.0841
|10.7722
|10.7422
| USD/EUR
|1.1691
|0.0240
|1.1703
|1.1673
|AUD/USD
|1.4842
|-0.0269
|1.4884
|1.4777
|CAD/USD
|1.3807
|-0.0507
|1.3827
|1.3806