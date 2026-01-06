Hledat v komentářích

Detail - články  
Investoři se zaměřili na Asii, zatímco evropské a americké akcie jsou dnes nevýrazné

06.01.2026 11:10
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Pozitivní začátek roku na akciích pokračuje, ovšem vypadá to, že se zájem investorů momentálně stáčí hlavně k Asii. Čínské trhy a Japonsko si připsaly výrazné zisky, na hlavních indexech až 1,5 procenta. S tím se dopolední Evropa nemůže měřit, přestože půlprocentní růst Londýna není špatný. Další z hlavních indexů jsou na tom ale pouze smíšeně při menších změnách. Americké futures pak momentálně vykazují červenou nulu.

Kromě nedávných pozitivních zpráv z čínského technologického sektoru tu nejsou další impulsy, ovšem je možné, že se investoři znovu snaží o navýšení regionální diversifikace. Ztráta důvěry v americký tech sice vidět není, ale valuačně je přece jen vysoko. Navíc rozvíjející se trhy dokázaly loni výkonnostně výrazně překonat i velmi nadprůměrně rostoucí Wall Street, zvláště díky slabému dolaru.

Včerejší slabý report ISM z amerického průmyslu přechodně stlačil níž výnosy, ovšem pro akcie příliš relevantní nebyl. Efekt rychle vyprchal a dnes se výnosy dluhopisů nacházejí poblíž včerejší úrovně. V Evropě sledujeme na výnosech mírný pokles, a to s přispěním předběžných německých dat potvrzujících klesající inflaci za prosinec. Eurodolar sice přerušil pokles a začal se zvedat, ale během dopoledne opět otáčí dolů a shora se blíží 1,1700. Kromě německých inflačních dat je dnes kalendář prakticky prázdný.

Zlato zůstává v oblibě, ale jeho postup vzhůru se zpomaluje až zastavuje. Dnes se obchoduje lehce nad 4450 USD. Další citelný růst ale sledujeme u stříbra, které je více než 2 procenta v plusu. Ropa přidává asi půl procenta, když se trh zatím nijak neobává navyšování venezuelské produkce po posledních otřesech. Politická situace v zemi zůstává velmi nejistá, vláda s novou prezidentkou se snaží upevnit moc skrze zintenzivnění represí a vůbec není jasné, jak by mělo vypadat zajištění bezpečnosti pro návrat amerických energetických firem.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:55 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.2045 0.0722 24.2108 24.1848
CZK/USD 20.6610 0.1309 20.6675 20.6095
HUF/EUR 385.0399 0.3046 385.2642 383.6855
PLN/EUR 4.2147 0.0527 4.2159 4.2107
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.1821 -0.1229 8.1973 8.1780
JPY/EUR 183.2360 -0.0586 183.6643 183.0394
JPY/USD 156.3955 -0.0230 156.7960 156.1635
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8652 -0.0352 0.8672 0.8644
CHF/EUR 0.9284 0.0415 0.9296 0.9274
NOK/EUR 11.7300 -0.2916 11.7669 11.7244
SEK/EUR 10.7632 0.0316 10.7658 10.7446
USD/EUR 1.1716 -0.0431 1.1743 1.1708
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4878 -0.0605 1.4918 1.4836
CAD/USD 1.3767 -0.0290 1.3776 1.3752
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny

 

Povedený rok pro českou korunu. Udrží své zisky i v roce 2026?
06.01.2026 6:06
Povedený rok pro českou korunu. Udrží své zisky i v roce 2026?
České měně se loni mimořádně dařilo. Vůči euru přidala téměř čtyři pr...
Maduro u soudu řekl, že byl unesen a je nevinný, Rubin od Nvidie je na cestě, Evropa otevře v zeleném
06.01.2026 8:36
Maduro u soudu řekl, že byl unesen a je nevinný, Rubin od Nvidie je na cestě, Evropa otevře v zeleném
Venezuela má novou prezidentku, Maduro poprvé stanul před americkým so...
Rozbřesk: Proč americká intervence ve Venezuele nezlevní pohonné hmoty v Česku
06.01.2026 9:02
Rozbřesk: Proč americká intervence ve Venezuele nezlevní pohonné hmoty v Česku
Americká intervence ve Venezuele tak trochu připomíná staré časy. Tent...
Před rokem DeepSeek šokoval svět AI. Proč je od té doby v ústraní?
06.01.2026 13:07
Před rokem DeepSeek šokoval svět AI. Proč je od té doby v ústraní?
Téměř před rokem otřásla společnost DeepSeek světem umělé inteligence....
Rubin je pětkrát rychlejší při provozu AI softwaru než Blackwell. Nová generace AI čipů Nvidie nastoupí ve druhé polovině roku
06.01.2026 10:38
Rubin je pětkrát rychlejší při provozu AI softwaru než Blackwell. Nová generace AI čipů Nvidie nastoupí ve druhé polovině roku
Rubin, nová generace grafických procesorů Nvidie, je již ve výrobě, pr...
Výroba elektřiny v ČR loni po letech vzrostla, růst táhly hlavně jaderné zdroje
06.01.2026 10:02
Výroba elektřiny v ČR loni po letech vzrostla, růst táhly hlavně jaderné zdroje
Čistá výroba elektřiny v Česku v loňském roce poprvé od roku 2021 vzro...


