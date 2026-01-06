Investoři se zaměřili na Asii, zatímco evropské a americké akcie jsou dnes nevýrazné

Pozitivní začátek roku na akciích pokračuje, ovšem vypadá to, že se zájem investorů momentálně stáčí hlavně k Asii. Čínské trhy a Japonsko si připsaly výrazné zisky, na hlavních indexech až 1,5 procenta. S tím se dopolední Evropa nemůže měřit, přestože půlprocentní růst Londýna není špatný. Další z hlavních indexů jsou na tom ale pouze smíšeně při menších změnách. Americké futures pak momentálně vykazují červenou nulu.
Kromě nedávných pozitivních zpráv z čínského technologického sektoru tu nejsou další impulsy, ovšem je možné, že se investoři znovu snaží o navýšení regionální diversifikace. Ztráta důvěry v americký tech sice vidět není, ale valuačně je přece jen vysoko. Navíc rozvíjející se trhy dokázaly loni výkonnostně výrazně překonat i velmi nadprůměrně rostoucí Wall Street, zvláště díky slabému dolaru.
Včerejší slabý report ISM z amerického průmyslu přechodně stlačil níž výnosy, ovšem pro akcie příliš relevantní nebyl. Efekt rychle vyprchal a dnes se výnosy dluhopisů nacházejí poblíž včerejší úrovně. V Evropě sledujeme na výnosech mírný pokles, a to s přispěním předběžných německých dat potvrzujících klesající inflaci za prosinec. Eurodolar sice přerušil pokles a začal se zvedat, ale během dopoledne opět otáčí dolů a shora se blíží 1,1700. Kromě německých inflačních dat je dnes kalendář prakticky prázdný.
Zlato zůstává v oblibě, ale jeho postup vzhůru se zpomaluje až zastavuje. Dnes se obchoduje lehce nad 4450 USD. Další citelný růst ale sledujeme u stříbra, které je více než 2 procenta v plusu. Ropa přidává asi půl procenta, když se trh zatím nijak neobává navyšování venezuelské produkce po posledních otřesech. Politická situace v zemi zůstává velmi nejistá, vláda s novou prezidentkou se snaží upevnit moc skrze zintenzivnění represí a vůbec není jasné, jak by mělo vypadat zajištění bezpečnosti pro návrat amerických energetických firem.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:55 SEČ:
|CZK/EUR
|24.2045
|0.0722
|24.2108
|24.1848
|CZK/USD
|20.6610
|0.1309
|20.6675
|20.6095
|HUF/EUR
|385.0399
|0.3046
|385.2642
|383.6855
|PLN/EUR
|4.2147
|0.0527
|4.2159
|4.2107
|CNY/EUR
|8.1821
|-0.1229
|8.1973
|8.1780
|JPY/EUR
|183.2360
|-0.0586
|183.6643
|183.0394
|JPY/USD
|156.3955
|-0.0230
|156.7960
|156.1635
|GBP/EUR
|0.8652
|-0.0352
|0.8672
|0.8644
|CHF/EUR
|0.9284
|0.0415
|0.9296
|0.9274
|NOK/EUR
|11.7300
|-0.2916
|11.7669
|11.7244
|SEK/EUR
|10.7632
|0.0316
|10.7658
|10.7446
| USD/EUR
|1.1716
|-0.0431
|1.1743
|1.1708
|AUD/USD
|1.4878
|-0.0605
|1.4918
|1.4836
|CAD/USD
|1.3767
|-0.0290
|1.3776
|1.3752