Alibaba slaví úspěch. Qwen má za týden přes 10 milionů stažení

24.11.2025 11:31
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Aplikace Qwen od Alibaby zaznamenala přes 10 milionů stažení během svého prvního týdne po znovuuvedení, což posílilo ambice firmy stát se konkurentem ChatGPT. Akcie Alibaby v Hongkongu vzrostly o více než 5 %. Společnost plánuje integrovat funkce Qwenu do e-commerce, cestování i zdravotního poradenství a postupně z něj vytvořit plně funkčního AI agenta.

Aplikace Qwen od Alibaby zaznamenala více než 10 milionů stažení během prvního týdne po svém znovuuvedení, což naznačuje příznivý výhled v dlouhodobém úsilí vybudovat konkurenta pro ChatGPT od OpenAI. Akcie tohoto čínského lídra v oblasti e-commerce v pondělí v Hongkongu vzrostly o více než 5 % poté, co Alibaba zveřejnila tento údaj v příspěvku na blogu WeChat.

baba

Tento měsíc se Alibaba rozhodla přejmenovat a oživit své stávající aplikace na iOS a na Androidu a sjednotila je pod značkou Qwen. Debut Qwenu zdůrazňuje, jak aplikace umělé inteligence v poslední době dosahují rekordního nasazení, počínaje ChatGPT od OpenAI, který se před třemi lety stal nejrychleji nasazovanou aplikací, jež dosáhla 100 milionů uživatelů. Pokud pomineme Threads od Meta Platforms, který těžil z rozsáhlých sociálních sítí své mateřské společnosti, patří Qwen mezi rychle rostoucí aplikace, zejména v Číně, kde ChatGPT není dostupný.

„To, zda dokážou využít aplikaci Qwen k podpoře svého B2C podnikání, bude důležitým faktorem ovlivňujícím budoucí ocenění společnosti,“ uvedl Kenny Ng, stratég společnosti China Everbright Securities International. „Trh také vnímá tento krok jako klíčový pro srovnání s oceněním OpenAI.“

První údaje o uživatelích Qwenu následovaly po podobném prohlášení z víkendu od fintechové pobočky Alibaby, společnosti Ant Group, která minulý týden představila svého multimodálního AI asistenta LingGuang. LingGuang byl stažen více než milionkrát během čtyř dnů od svého uvedení.

Alibaba bude postupně přidávat funkce umělé inteligence na podporu online nakupování ve formě agenta, a to napříč svými platformami, včetně své vlajkové tržiště Taobao. V nadcházejících měsících by se tak Qwen mohl stát plně funkčním AI agentem. Pod vedením generálního ředitele Eddieho Wu společnost změnila své zaměření na AI, což budou investoři znovu testovat po zveřejnění čtvrtletních výsledků v úterý.

„Alibaba plánuje hluboce integrovat klíčové služby životního stylu a produktivity — včetně digitálních map, rozvozu jídla, rezervace cest, kancelářských nástrojů, e-commerce, vzdělávání a zdravotního poradenství — přímo do aplikace Qwen,“ uvedla společnost v prohlášení.

Foto: Qwen.ai


