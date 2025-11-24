Hledat v komentářích

Detail - články
Nokia zainvestuje 4 miliardy dolarů do AI v USA

24.11.2025 9:07
Autor: ČTK

Nokia investuje 4 miliardy dolarů v USA do výzkumu a výroby technologií založených na umělé inteligenci. Cílem je posílit síťovou konektivitu a pomoci Americe vyhrát závod v AI. Většina prostředků půjde na výzkum, část na výrobu v Texasu, New Jersey a Pensylvánii. Přesun výroby do USA má zmírnit obchodní rizika, zatímco Nokia čelí tlaku nových cel a slabého dolaru.

Finský výrobce telekomunikační infrastruktury Nokia plánuje investovat ve Spojených státech čtyři miliardy dolarů (asi 84 miliard Kč). Peníze budou směřovat do výzkumu a vývoje v oblasti síťové konektivity založené na umělé inteligenci (AI). Firma o tom v pátek informovala na svém webu s tím, že cílem je pomoct Americe a jejím spojencům vyhrát závod v AI.

Zhruba 3,5 miliardy dolarů půjde na výzkum a vývoj. Půl miliardy dolarů firma uvolní do výroby a na kapitálové výdaje ve státech Texas, New Jersey a Pensylvánie. Nokia provozuje v Severní Americe více než desítku závodů a vlastní také vývojové a výzkumné centrum Bell Labs v New Jersey. Ve středu společnost představila novou strategii zaměřenou na zefektivnění provozu s důrazem na AI.

Finský prezident Alexander Stubb na začátku října uvedl, že Nokia byla jedním z témat, o kterých jednal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem při setkání v Bílém domě. Nokia v červenci varovala, že nová americká cla a oslabování dolaru by se mohly negativně promítnout do jejího letošního zisku.

Přesun výroby do USA oznamují četné neamerické firmy, aby zmírnily obchodní rizika. Spojené státy nemají žádného významného domácího výrobce telekomunikačních zařízení. Vybírat si tak mohou převážně mezi Nokií, švédským Ericssonem a jihokorejským Samsungem, uvedla agentura Reuters.

 

