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L'Oréal, Nestlé či Mondelez. AI zrychluje vývoj šamponů či sušenek

L'Oréal, Nestlé či Mondelez. AI zrychluje vývoj šamponů či sušenek

08.07.2026 14:17
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Umělá inteligence není jen záležitostí technologických firem. Čím dál více se začíná prosazovat také ve vývoji nových spotřebitelských produktů. Například francouzská kosmetická skupina L'Oréal využívá AI k vyhledávání nových možností využití molekul ve svých přípravcích a podle vedení firmy dokáže uvádět inovace na trh až čtyřikrát rychleji než dříve.

Podle Fabrice Megarbanea, šéfa divize spotřebitelských produktů L'Oréal, společnost nasadila nástroje založené na AI ve výzkumných laboratořích před zhruba čtyřmi lety. Technologie pomáhá předvídat účinky jednotlivých látek na pokožku a vlasy, a tím urychluje hledání nových využití již známých ingrediencí.

Jedním z výsledků je například využití molekul původně používaných v přípravcích péče o pleť při vývoji nového šamponu. Ten využívá kolagen k dosažení většího objemu a nadzvednutí vlasů.

L'Oréal se na inovace zaměřuje o to intenzivněji poté, co skupina v minulých letech zaznamenala nejslabší tempo růstu tržeb za delší období. Generální ředitel Nicolas Hieronimus proto spustil program zaměřený na podporu vývoje nových produktů a posílení inovací.

Agentura Reuters podotýká, že L’Oréal zdaleka není ojedinělým případem. AI při vývoji výrobků využívají i další velké společnosti ze sektoru rychlé spotřeby jako jsou třeba potravinoví giganti Nestlé a Mondelez nebo výrobce zubní pasty Sensodyne Haleon.

Právě Mondelez označuje kombinaci lidské expertizy a AI za zásadní změnu ve vývoji nových produktů. Podle šéfa informačních a digitálních technologií Filippa Catalana umožňuje AI urychlit celý proces tvorby receptur a současně přijít s netradičními nápady (out-of-the-box).

AI systémy ve firmě vytvářejí návrhy receptur, které následně posuzují odborníci. Vedle hledání nových chutí a složení mohou nástroje pomáhat také se snižováním závislosti na jednotlivých dodavatelích nebo s úpravami receptur podle měnících se preferencí zákazníků.

Mondelez uvádí, že AI zároveň omezuje počet vzorků, které je nutné během vývoje fyzicky vyrobit a testovat. Technologie se podílela například na vývoji bezlepkových sušenek Golden Oreo nebo na úpravě receptury sušenek Chips Ahoy.

V kategorii sušenek hned 60 procent receptů vytvořených pomocí AI nástroje přineslo lepší výsledky v oblastech jako jsou nutriční parametry, udržitelnost nebo výrobní náklady.

„(Schopnosti AI) urychlují věci, které už můžete dělat, ale zároveň zkrátí čas z měsíců na týdny nebo z let na měsíce,“ řekl Reuters Catalano.

 
 

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