Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
AI a pravidlo „v tom nejlepším přestat“

AI a pravidlo „v tom nejlepším přestat“

08.07.2026 16:04
Autor: Jiří Soustružník

V souvislosti se současným vývojem kolem umělé inteligence a investicemi do ní koluje celkem široce přijímaný příběh. O tom, že významné nové technologie vedou k investičnímu boomu, který má jasnou tendenci přestřelit. Tak, že investující firmy a subjekty mnohdy prodělají, ale to nemusí platit o celé společnosti. Tedy o těch, kteří tyto investice a technologie dlouhodobě používají. Výzklumnící z americké centrální banky nyní přišli s novou studií, zaměřenou právě na toto téma. Podívejme se na ní s pár poznámkami. I změně finančního vzorce hyperscalerů.

Ekonomové z Fedu poukazují na to, že výrazným příkladem technologiemi poháněného investičního boomu je ten z devadesátých let minulého století. K tomu mimo jiné píší: „V průběhu 90. let, kdy IT transformovaly ekonomiku (výrobu, služby, zábavu, vzdělávání a mnoho dalších doposud neznámých oblastí), se očekávání lidí ohledně potenciálu IT stávala stále optimističtějšími. Což následně podnítilo prudký růst investic. Na začátku 21. století však boom skončil s velkým množstvím neproduktivního kapitálu, jako například tzv. „dark fibers“. Tedy nevyužívaná, v zemi položená, optická vlákna.

Podle ekonomů Fedu přitom „nadměrné investice nemusí být chybou způsobenou iracionálním nadšením z nové technologie. Spíše mohou odrážet rozsah probíhajícího pokroku. Aby došlo k trvalému investičnímu boomu, musí být technologický pokrok dostatečně velký. Natolik, aby opakovaně překonal očekávání investorů. A stejné kritérium platí i pro umělou inteligenci“.

Nejsem si vlastně jistý, že rozumím tomu, co studie nakonec tvrdí. Zdá se, mi, že to je následující: Pokud různá odvětví budou realizovat značné nárůsty produktivity spojené s umělou inteligencí, bude to známka skutečného rozšířeného pokroku. Bude živen optimismus a tudíž půjde o recept na přehnaný investiční boom.“ Není tu ale třeba možnost, že boom je přehnaný už v současné fázi. Tedy ještě před možným realizovaným rozpukem produktivity? Tedy že přehnané jsou už investice hyperscalerů do základní infrastruktury? Pokud ne, AI se rozjede a bude plodit, musí pak nutně přijít fáze iracionálního optimismu?

Studie (asi) říká, že čím více nová technologie plodí, o to větší je pravděpodobnost toho, že investice do ní nakonec přestřelí. Jinak řečeno, čím větší úspěch, o to pravděpodobnější je nakonec (investiční) neúspěch? Ještě jinak řečeno: Nevíme, dky přestat? Uvidíme. A co vidíme už nyní je značná změna v základním finančním vzorci hyperscalerů. Ukazuje jí následující graf s jejich investicemi, provozním tokem hotovosti a tzv. volným tokem hotovosti. Tedy tím, co z provozu zbude poté, co je zainvestováno:

1
Zdroj: X

Čvtrtletní meziroční růst investic hyperscalerů se nyní pohybuje kolem 90 %. Každé čtvrtletí je tak Capex ve srovnání se stejným obdobím minulého roku téměř dvojnásobný. Pomyslný analytický konsenzus čeká, že příští rok by mělo tempo růstu investic ochlazovat, v posledmím čtvrtletí by mělo dosahovat „jen“ asi 10 %. I kdyby se potom stabilizovalo, investice budouv v absolutních čátsktách stále obrovské. FCF pak bude záležet na tom, jak se bude odvíjet provozní CF, které by mělo být stále více zvedáno plody předchozích investic.

V logice naznačené studií, by velký úspěch na této straně ale živil optimismus ohledně dalších investic. A vše by mohlo směřovat k onomu konečnému neúspěchu z přeinvestovanosti danému počátečním úspěchem. Hodilo by se poslouchat pravidlo „v tom nejlepším přestat“?

 

Čtěte více:

Trhy za sebou mají nejlepší kvartál od roku 2020. Podle stratégů ještě mají kam růst
06.07.2026 6:02
Trhy za sebou mají nejlepší kvartál od roku 2020. Podle stratégů ještě mají kam růst
Globální akciové trhy mají za sebou mimořádně silné čtvrtletí a podle ...
PODCAST MakroMixér s Ondřejem Vaňkem: AI nahradí část expertů. Především ale prověří schopnost lidí se měnit
08.07.2026 10:27
PODCAST MakroMixér s Ondřejem Vaňkem: AI nahradí část expertů. Především ale prověří schopnost lidí se měnit
Umělá inteligence nezpůsobí masovou nezaměstnanost, ale promění práci...
Víkendář: Umělá inteligence jde zatím jen po povrchu, neměla by vést k výraznému růstu nezaměstnanosti
04.07.2026 9:22
Víkendář: Umělá inteligence jde zatím jen po povrchu, neměla by vést k výraznému růstu nezaměstnanosti
Ekonomové americké centrální banky představují novou analýzu zaměřenou...
Víkendář: AI má jiný investiční cyklus, než předchozí technologie
05.07.2026 9:13
Víkendář: AI má jiný investiční cyklus, než předchozí technologie
Ekonomové americké centrální banky provedli rozsáhlý průzkum a studii ...
Investiční výhled na druhé pololetí: Strategie
08.07.2026 12:19
Investiční výhled na druhé pololetí: Strategie
Jaké faktory budou v druhé polovině roku určovat vývoj světových trhů?...
Opční trh vysílá smíšené signály. Poptávka po zajištění proti poklesu sílí
08.07.2026 6:00
Opční trh vysílá smíšené signály. Poptávka po zajištění proti poklesu sílí
Americké akcie dál rostou, pod povrchem trhu se však objevují první zn...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
08.07.2026
16:50PODCAST Analytický radar: Makrovýhled Patrie pro druhé pololetí  
16:06Apple sází na americké čipy, Broadcom získal kontrakt za více než 30 miliard dolarů
16:04AI a pravidlo „v tom nejlepším přestat“
14:17L'Oréal, Nestlé či Mondelez. AI zrychluje vývoj šamponů či sušenek
12:19Investiční výhled na druhé pololetí: Strategie  
10:45Rotace pryč z nastoupaných techů, konec příměří s Íránem a další růst výnosů  
10:27PODCAST MakroMixér s Ondřejem Vaňkem: AI nahradí část expertů. Především ale prověří schopnost lidí se měnit
9:20Rozbřesk: Spotřebitele táhne rychlý růst reálné mzdy
8:53Trhy zahajují den v červeném po útocích USA na Írán, výsledky zveřejnily mmcité a Hardwario  
6:00Opční trh vysílá smíšené signály. Poptávka po zajištění proti poklesu sílí  
07.07.2026
22:02Technologické tituly korigovaly, investoři vybírali zisky v čipech  
17:10Mistrovství světa ve fotbale a americko-evropská přetahovaná
15:19SpaceX míří do Nasdaq 100. Pasivní fondy mohou do tohoto titulu poslat miliardy dolarů  
13:45Volkswagen pod lupou: šéf koncernu volá po hlubokém řezu, překážkou budou odbory a politici  
12:05Investiční výhled na druhé pololetí: Hlavní makro teze a rizika  
11:37Jan Bureš: Maloobchod opět šlape na plyn, česká ekonomika by měla zrychlit
11:31Evropské akcie smíšené, americké futures červené. Reakce na Samsung dokládá narušený sentiment  
11:07Přebytek obchodu klesl v květnu na 9,9 miliardy korun
10:58Inflace v Česku v červnu značně zpomalila. Pomohlo zlevnění potravin a energií
10:39Květnový maloobchod v Česku výrazně zrychlil. Spotřebitelé utráceli za oblečení i nákupy na internetu

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
PL - Jednání NBP, základní sazba
20:00USA - Zápis z jednání FOMC
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět