Průzkum Reuters: ČNB asi nezmění sazby po celý rok 2020. Příští možný krok - snížení

Česká národní banka (ČNB) pravděpodobně ponechá úrokové sazby beze změny až do konce příštího roku s tím, jak bankovní rada zvažuje inflační rizika v domácí ekonomice proti slabší situaci v zahraničí, ukázal v pondělí průzkum Reuters.

ČNB zůstává jednou z mála centrálních bank v Evropě, která stále debatuje o možnosti zvýšení sazeb - na rozdíl od Evropské centrální banky, která na podzim opět přikročila k uvolnění měnové politiky kvůli temnějším vyhlídkám pro eurozónu.

Průzkum Reuters ukázal, že žádný z oslovených analytiků nečeká změnu hlavní dvoutýdenní repo sazby, v současné době nastavené na 2,0%, nejméně do druhého kvartálu 2020. Devět ekonomů předpokládá stabilitu stabilitu sazeb nejméně do konce třetího čtvrtletí a sedm až do konce příštího roku.

Pět analytiků předvídá jedno nebo více snížení sazeb v příštím roce, přičemž dva z nich očekávají uvolnění již ve druhém kvartále.

Údaje Českého statistického úřadu minulý týden ukázaly, že meziroční spotřebitelská inflace v listopadu zrychlila na sedmileté maximum 3,1%, tedy těsně nad horní práh tolerančního pásma ČNB.

Tomáš Holub, jeden ze dvou členů bankovní rady, kteří na minulém zasedání 7. listopadu hlasovali pro zvýšení sazeb, minulý týden v rozhovoru pro Reuters řekl, že by se s mírně nadpoloviční pravděpodobností mohl svého postoje přidržet. Druhý zastánce utažení sazeb, Vojtěch Benda, říká, že situace je nyní spíše smíšená. Podle obou dvou nicméně k utahování měnových podmínek nyní napomáhá silnější kurz koruny.

Žádný z jejich kolegů v radě mezitím nenaznačil, že by se mohl k táboru zastánců vyšších sazeb přidat.

ČNB naposledy zvedla úrokové sazby letos v květnu, poosmé od ukončení kurzového závazku v roce 2017.