MMF výrazně zhoršil výhled české ekonomiky na příští rok, výhled světové ekonomiky naopak zlepšil

Česká ekonomika příští rok vykáže růst hrubého domácího produktu (HDP) o 5,1 procenta, předpokládá ve svém podzimním výhledu světové ekonomiky Mezinárodní měnový fond (MMF). Zhoršil tak výhled z dubna, kdy České republice předpovídal svižnější zotavení z pandemie a růst o 7,5 procenta. Slovensku dnes naopak fond odhad růstu výrazně zlepšil - zatímco v dubnu čekal pětiprocentní růst, nyní počítá s růstem HDP o 6,9 procenta. Výhled globální ekonomiky na letošní rok naopak MMF zlepšil a nyní čeká pokles o 4,4 procenta, zatímco v červnu počítal s propadem o 5,2 procenta. Proces zotavení z pandemie ale bude proti původním předpokladům složitější a potrvá déle. Za zlepšením výhledu je zejména příznivější vývoj ve druhém čtvrtletí v některých vyspělých zemích, vývoj v rozvojových zemích naopak zaostává.



Propad na letošní rok ale měnový fond nechal v případě české ekonomiky beze změn. Stejně jako v dubnu očekává, že HDP kvůli dopadům pandemie klesne o 6,5 procenta. Slovensko si naopak proti dosavadním předpokladům povede letos hůř. Fond počítá s hospodářským propadem o 7,1 procenta, na jaře pokles odhadoval na 6,2 procenta.



Ve skupině, do které patří východní členové Evropské unie a také balkánské státy plus Ukrajina a Rusko, zaznamená nejhlubší propad Chorvatsko. MMF odhaduje, že ekonomika této jihoevropské země letos klesne o devět procent, což je výsledek protipandemických opatření a jejich dopadů na turistiku. Příští rok už fond čeká růst o šest procent, zatímco v dubnu předpovídal vzestup HDP o 4,9 procenta.

ZEMĚ REÁLNÝ RŮST HDP RŮST SPOTŘEBITELSKÝCH CEN MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI 2019 2020* 2021* 2019 2020* 2021* 2019 2020* 2021* Česká republika 2,3 -6,5 5,1 2,9 3,3 2,4 2,0 3,1 3,4 Slovensko 2,4 -7,1 6,9 2,8 1,5 1,5 5,8 7,8 7,1 Bulharsko 3,4 -4,0 4,1 2,5 1,2 1,7 4,2 5,6 4,5 Chorvatsko 2,9 -9,0 6,0 0,8 0,3 0,8 7,8 9,3 10,3 Estonsko 5,0 -5,2 4,5 2,3 0,2 1,4 4,4 7,8 6,1 Litva 3,9 -1,8 4,1 2,2 1,3 1,7 6,3 8,2 7,5 Lotyšsko 2,2 -6,0 5,2 2,7 0,6 1,8 6,3 9,0 8,0 Maďarsko 4,9 -6,1 3,9 3,4 3,6 3,4 3,4 6,1 4,7 Polsko 4,1 -3,6 4,6 2,3 3,3 2,3 3,3 3,8 5,1 Rakousko 1,6 -6,7 4,6 1,5 1,2 1,8 4,5 5,8 5,5 Rumunsko 4,1 -4,8 4,6 3,8 2,9 2,5 3,9 7,9 6,0 Rusko 1,3 -4,1 2,8 4,5 3,2 3,2 4,6 5,6 5,2 Slovinsko 2,4 -6,7 5,2 1,6 0,5 1,8 4,6 8,0 6,0 Srbsko 4,2 -2,5 5,5 1,9 1,5 1,9 10,9 13,4 13,0 Ukrajina 3,2 -7,2 3,0 7,9 3,2 6,0 8,5 11,0 9,6

"Zažíváme těžké časy, ale máme i důvod k optimismu. Více se testuje, zlepšuje se i léčba, a nevídaným tempem postupují i testy nových vakcín, některé už jsou v konečné fázi testování," píše se ve zprávě fondu o dopadech pandemie na globální ekonomiku.

Ačkoliv se světová ekonomika z pandemického šoku vzpamatovává, proces zotavování bude dlouhý a bude obklopen řadou nejistot, uvádí měnový fond. Upozorňuje i na opětovný nárůst počtu nakažených, kvůli němuž se některé země vracejí k restriktivním opatřením. "Abychom zabránili dalším potížím, je potřeba, aby podpůrná opatření nebyla předčasně rušena," stojí ve zprávě, která má podtitul Dlouhý a obtížný vzestup.



Jednou z mála zemí, která se letos vyhne hospodářskému poklesu, je Čína. Měnový fond ale upozorňuje, že je to vykoupeno rozsáhlou fiskální expanzí, tedy masivním zvyšováním výdajů vlády. Naopak Indii čeká mnohem hlubší propad, než MMF očekával ještě v létě. Příští rok už se ale situace zlepší a indická ekonomika by podle nynějších předpokladů MMF měla růst rychleji než ta čínská.



Měnový fond počítá i s postupným zotavením cen ropy, průměrnou cenu suroviny k okamžitému dodání letos odhaduje na 41 dolarů za barel, příští rok počítá s cenou 43,80 USD za barel. Vývoj na termínovém trhu naznačuje, že růst by měl následně pokračovat až ke 48 dolarům za barel, i to by však bylo zhruba 25 procent pod úrovní roku 2019. V současné době se barel severomořské ropy Brent prodává asi za 42 dolarů, americká lehká ropa WTI se pohybuje těsně nad 40 dolary za barel.