Koronakrize opět sílí a pomoc se nechystá. Akcie míří dolů, koruna se zatím drží

Koronakrize znovu nabírá na intenzitě. Co se týče nového rozmachu viru, ČR kráčí v čele, ale znepokojivý je i vývoj ve velkých západoevropských zemích a stále rychleji přibývá případů také v USA. S tím se pojí postupné utahování restrikcí, jako naposledy zákaz nočního vycházení ve Francii. Ačkoli se vlády brání, seč to jde, trend je jasný.

Pro finanční trhy jsou obnovené hrozby pro hlavní ekonomiky samozřejmě negativní zprávou, ovšem sílu pohnout s cenami či kurzy dost ovlivňuje i kontext hospodářskopolitické podpory. S ní se dá vlna nákazy zvládnout dobře, bez ní o poznání hůř. A poslední zprávy hovoří spíše pro druhý případ. Klíčové centrální banky se do nové podpory nehrnou (otázkou by stejně byla její efektivita) a ani vlády optimismu nepřidávají. Nejsledovanější kauza amerického fiskálního balíku se krátkodobě zvrtla tím negativním směrem - šance na schválení před volbami klesly po komentáři ministr financí Mnuchina. Do toho velké americké banky v rámci svých čtvrtletních čísel konstatují velice nejistý výhled.

Čína ráno zveřejnila čísla vypovídající o výraznějším snížení inflace, než se čekalo. Odpoledne vyjdou hned dva průzkumy průmyslové aktivity v zámoří, a to z New Yorku a Filadelfie. U obou trh předpokládá indikaci mírného zpomalení za říjen, ovšem udržení stále celkem slušného tempa sektoru. U týdenních žádostí o dávky v nezaměstnanosti jsou očekávání nastavena stále na postupný pokles - minulý týden to nevyšlo, uvidíme, co tentokrát. Makrodata ale podle nás nejsou tím, co by mělo s trhy hýbat.

Výsledkový set amerických bank dnes doplní . Dnešek je také formálně datem, kdy chtěl premiér Johnson rozhodnout o pokračování, či ukončení jednání o obchodní dohodě s EU. Podle včerejších kuloárních zpráv by ale ultimátum nemělo být tak pevné a jednání neskončí.

Libra dnes trochu koriguje včerejší zisky a následuje tak euro, jež vůči dolaru lehce ustupuje na 1,1735. Akcie v Evropě začaly hodně negativně, když třeba německý DAX ztrácí přes 2 procenta. Mezi dluhopisy jsou pod tlakem ty rizikovější, ovšem státní papíry z jádra eurozóny či z USA se dál kupují. Výnosy na 10Y klesají v Německu či zámoří asi o 3 bazické body. Zlato je zhruba na svém, ropa následuje negativní tržní sentiment lehkou korekcí růstu ze včerejška. Koruna zůstává prozatím v klidu u 27,30 za euro.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 09:38 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 27.2962 0.1781 27.3075 27.1927 CZK/USD 23.2610 0.3040 23.2665 23.1570 HUF/EUR 364.2389 0.2176 364.2389 363.3100 PLN/EUR 4.5328 0.3188 4.5366 4.5210

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8937 0.0478 7.9044 7.8901 JPY/EUR 123.4190 -0.1343 123.7550 123.3950 JPY/USD 105.1885 0.0680 105.3170 105.1690

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.9030 0.0388 0.9042 0.9024 CHF/EUR 1.0720 -0.0834 1.0733 1.0714 NOK/EUR 10.9178 0.5699 10.9250 10.8739 SEK/EUR 10.3985 0.4134 10.4015 10.3729 USD/EUR 1.1733 -0.1171 1.1755 1.1732

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4090 0.9863 1.4094 1.3951 CAD/USD 1.3166 0.2238 1.3168 1.3153