Reuters: Trumpova vláda chce přidat na černou listinu čínskou Ant

Americké ministerstvo zahraničí předložilo návrh, aby vláda prezidenta Donalda Trumpa přidala na černou listinu také čínskou společnost Ant Group. Ta je finančně technologickou divizí čínského internetového prodejce Alibaba a dominantním provozovatelem mobilních plateb v Číně. Firma se chystá vstoupit na burzu a její primární veřejná nabídka (IPO) akcií by se mohla stát největší na světě. S odkazem na informované zdroje to dnes uvedla agentura Reuters.



Zatím není jasné, kdy americké vládní úřady, které rozhodují o zahrnutí firem na černou listinu, záležitost přezkoumají.



Zpráva přichází v době, kdy se zastánci tvrdého přístupu k Číně v Trumpově vládě snaží americkým investorům vyslat vzkaz, aby se primární nabídky akcií firmy Ant neúčastnili. Duální nabídka v Šanghaji a Hongkongu by mohla vynést rekordních 35 miliard USD (818,1 miliardy Kč). Navíc v USA se 3. listopadu konají prezidentské volby a Trump, který zatím zaostává v průzkumech proti svému demokratickému konkurentovi Joeu Bidenovi, učinil z tvrdého přístupu k Číně důležitý bod zahraniční politiky.



Platební aplikace Alipay firmy Ant není v současnosti americkým uživatelům v USA dostupná. Úředníci Trumpovy vlády se ale obávají, že čínská vláda by mohla získat napojení na citlivé bankovní údaje patřící budoucím americkým uživatelům.



"Čína je proti tomu, že Spojené státy zneužívají koncept národní bezpečnosti a národní moci k utlačování cizích zemí. Je to zastrašování," řekl na dnešní tiskové konferenci mluvčí čínského ministerstva zahraničí Čao Li-ťien. "Čína bude i nadále přijímat nezbytná opatření k ochraně svých legitimních práv a zájmů čínských společností," dodal.



Černá listina, která americkým firmám ztěžuje prodej vyspělých technologických produktů a služeb firmám na seznamu, se stala nástrojem Trumpovy vlády k trestání čínským společností, i když její skutečný dopad je někdy sporný. Zatímco omezení přístupu k americkým technologickým dohodám sice zasadilo ránu firmám, jako je čínský telekomunikační gigant Huawei Technologies, který byl na seznam přidán v květnu 2019, dopad na finančně technologické firmy jako Ant bude spíše symbolický a nezabrání investorům z USA, aby koupili podíly ve firmě. Vláda se zatím brání tomu, aby využila vůči Číně takové nástroje, jako je zmrazení majetku v USA, což mnozí připisují postoji ministra financí Steva Mnuchina vůči Pekingu.



Alipay, stejně jako platformu WeChat firmy Tencent, využívají primárně občané Číny s účty v čínských jüanech. Většina spojení s USA souvisí s obchodníky, kteří přijímají platby od čínských turistů a podnikatelů v zemi.



Americký senátor Marco Rubio vyzval minulý týden americkou vládu, aby zvážila možnosti, jak primární nabídku akcií společnosti Ant zdržet. Že snaha umístit na černou listinu firmu, která usiluje o vstup na burzu, může mít nepříznivé dopady, dokazuje čínská společnost zaměřená na umělou inteligenci Megvii Technology. Té se loni v listopadu nepodařilo zahájit s hongkongskou burzou jednání o nabídce.