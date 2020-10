Ceny v zemědělství klesly meziročně jedenáctý měsíc v řadě

Ceny v průmyslu v září zpomalily meziroční pokles na 0,4 procenta ze srpnových 0,5 procenta. V zemědělství ceny klesají již jedenáctý měsíc za sebou, v září pokles zrychlil na 3,5 procenta z 1,9 procenta v srpnu. Naopak stavební práce a tržní služby pro podniky byly meziročně dražší. Vyplývá to z údajů, které dnes na webu zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Ceny u výrobců naznačují budoucí vývoj cen pro spotřebitele.



"Ceny v průmyslu a zemědělství potvrzují nízkoinflační prostředí, které se postupně projeví i ve spotřebitelské inflaci a jejím návratu nejprve do tolerančního pásma ČNB ještě letos a následně i k dvouprocentnímu cíli v průběhu příštího roku," uvedl hlavní ekonom Jan Vejmělek.



V průmyslu klesly meziročně především ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků byly nižší o 10,6 procenta, těžby a dobývání o 3,7 procenta a obecných kovů a kovodělných výrobků o dvě procenta. Naopak dražší byla například elektřina a plyn, dopravní prostředky, výrobky zpracovatelského průmyslu či potravinářské výrobky.



Pokles cen v zemědělství by ovlivněn zejména snížením cen v živočišné výrobě, kde byly ceny meziročně nižší o 7,2 procenta. Ceny jatečných prasat klesly o 18,4 procenta, drůbeže o 7,4 procenta, mléka o čtyři procenta a skotu o 3,3 procenta. Naproti tomu zdražila vejce, a to čtyři procenta. V rostlinné výrobě ceny klesly o 1,1 procenta, například brambory byly levnější o 27,1 procenta. Zlevnila i čerstvá zelenina a obiloviny. Ovoce bylo naopak dražší o 22,5 procenta.



V nadcházejících měsících se přitom pokles zemědělských cen podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy ještě prohloubí díky letošní poměrně příznivé úrodě většiny zemědělských plodin. "Pokles cen v oblasti zemědělské produkce, stejně jako mírný zářijový pokles cen v oblasti cen průmyslových výrobců, postupně přispěje ke zmírnění obecné spotřebitelské inflace. Ta ze své současné úrovně nad třemi procenty sestoupí v příštím roce až pod hodnotu dvou procent," uvedl.



Ceny stavebních prací byly v září meziročně vyšší o 2,8 procenta, o měsíc dříve stouply o 3,4 procenta. Ceny tržních služeb pro podniky rovněž růst zpomalily, a to na 1,7 procenta ze srpnových 2,1 procenta.



V meziměsíčním srovnání vzrostly shodně ceny zemědělských výrobců a ceny tržních služeb pro podniky o 0,8 procenta, ceny průmyslových výrobců o 0,2 procenta a ceny stavebních prací o 0,3 procenta.