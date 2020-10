Erste navrhuje podmíněnou dividendu za loňský rok, doufá ve schválení

Group Bank včera zveřejnila, že za fiskální rok 2019 navrhuje podmíněnou hotovostní dividendu ve výši 0,75 eur na akcii.

Tato výplata by se rovnala přibližně 22% konsolidovanému čistému zisku z roku 2019, uvedla rakouská banka, a záleží na tom, zda regulační orgány změní „své současné doporučení zdržet se rozdělování akcionářům a zda nebudou platit žádná další zákonná omezení zakazující takové rozdělování“.

Group plánuje navrhnout dividendu, která by v kladném případě měla být vyplacena 15. února příštího roku, na své výroční valné hromadě, která se bude konat 10. listopadu.

Pokud banka získá souhlas regulatorních orgánů, mohla by tak připravit cestu dalším bankám v regionu, které by následně mohly udělat podobný krok a zmírnit tak část zátěže, které tento sektor čelí.

Podle je rozhodnutí snížit plánovanou dividendu za rok 2019 o polovinu a podmínit ji tím, že regulační orgány své doporučení nevyplácet zruší, je „rizikem prognózy návratnosti kapitálu“.

Doposud se banka řídila kombinovanou výplatou 1,50 EUR / akcii za rok 2019 a dividendou za rok 2020 vyplacenou v roce 2021. odhadovala 1,8 EUR / akcii jako kumulativní platbu. „To se nyní zdá moc optimistické“, protože by to znamenalo 1,05 EUR / akcii za rok 2020 a považuje za nepravděpodobné, že by letošní dividenda měla převýšit tu za rok 2019.