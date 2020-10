Podle Johnsona dohoda s EU nebude, pokud blok nezmění přístup

Podle britského premiéra Borise Johnsona je čas připravit se na to, že Británie a Evropská unie spolu nakonec neuzavřou obchodní dohodu. Taková varianta nastane, pokud evropský blok zásadně nezmění svůj přístup k jednáním, zdůraznil dnes ministerský předseda v televizním vyjádření ke čtvrtečnímu závěru summitu EU. Unijní vůdci se během něj shodli, že ústupky by pro úspěch jednání měla přinést pouze britská strana. Signály z vrcholné schůzky podle Johnsona nebyly zrovna povzbudivé. Špičky institucí EU v reakci na jeho slova uvedly, že chtějí nadále s Londýnem jednat.



Premiéři a prezidenti zemí EU ve čtvrtek v Bruselu konstatovali, že dosavadní stav jednání s Británií neumožňuje uzavřít dohodu o budoucích vztazích, a vyzvali Londýn, aby učinil "nutné kroky".



"Dospěl jsem k závěru, že bychom se měli připravit na 1. leden s uspořádáním, které je více podobné tomu australskému, založenému na prostých zásadách světového volného obchodu," prohlásil dnes Johnson. "Dokud nenastane zásadní změna přístupu, zvolíme australské řešení," dodal konzervativní politik.



"Z nějakého důvodu je od summitu jasné, že po 45 letech členství nejsou ochotní, pokud nenastane nějaká zásadní změna v přístupu, nabídnout této zemi stejné podmínky jako Kanadě," vyčetl Johnson EU.



Pokud pětiletá brexitová krize vyústí ve finále bez dohody, vyvolá to chaos v citlivých dodavatelských řetězcích napříč Británií, EU i mimo ně, poznamenala agentura Reuters. Unijní summit ale ve čtvrtek vyjádřil znepokojení nad nedostatečným pokrokem v jednáních a vyzval Londýn k ústupkům v klíčových bodech.



Podle britského premiéra nebyl summit EU "příliš povzbudivý". Pokud ale bude k ústupkům ochotná EU, je Londýn připraven k dalším rozhovorům, zdůraznil Johnson.



Špičky unijních institucí v reakci na jeho dnešní vystoupení zopakovaly svá vyjádření, která se v posledních týdnech prakticky nemění. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová i šéf Evropské rady Charles Michel se shodli na tom, že "EU stále doufá v dohodu, ne však za každou cenu". "Náš vyjednávací tým zamíří podle plánu příští týden do Londýna, aby zintenzivnil rozhovory," uvedla na twitteru šéfka unijní exekutivy.



Německá kancléřka Angela Merkelová v reakci na Johnsonova slova řekla, že dohoda je stále ještě lepším řešením pro obě strany. Francouzský prezident Emmanuel Macron po skončení summitu vzkázal britskému premiérovi, že EU zůstává ve své vyjednávací pozici nadále jednotná.



"Je to Spojené království, které se rozhodlo opustit Evropskou unii a které ji nyní opouští a potřebuje dohodu mnohem více, než ji potřebujeme my," řekl novinářům.



Británie odešla z EU v lednu a obě strany se od té doby neúspěšně snaží sblížit postoje v několika klíčových sporných tématech týkajících se budoucích vztahů. Sporné otázky se týkají rovných pravidel hospodářské soutěže, dohledu nad dodržováním budoucí smlouvy a zejména práva rybolovu v britských vodách. Právě v otázce rybolovu, v níž Londýn nejdůrazněji požaduje od unie ústupky, odmítá Francie a další pobřežní státy jakýkoli kompromis, v čemž podle Macrona mají zcela jednotnou podporu ostatních členů bloku.



Britský ministr zahraničí Dominic Raab dnes ale prohlásil, že dohoda je blízko. "S dobrou vůlí na obou stranách k ní můžeme dospět," myslí si.



Pokud se strany nedomluví, zatíží od ledna, kdy skončí nynější přechodné období, vzájemný obchod cla a kvóty podle pravidel Světové obchodní organizace (WTO).