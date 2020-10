Analytická chuťovka: Nokia letí na Měsíc

Jedna dnešní chuťovka se týká finské . Tu si americká vesmírná agentura NASA vybrala jako dodavatele pro první mobilní síť postavenou na Měsíci.

Program Artemis počítá s návratem lidí na oběžnici do roku 2024 a následným vytvořením stálé lunární základny. Nokia samotná chce ale první širokopásmové bezdrátové pokrytí osadit ještě před příletem první lidské posádky, a to do roku 2022. Partnerem jí u toho bude soukromá společnost navrhující přistávací lunární moduly Intuitive Machines a síť bude běžet na ozkoušené technologii 4G/LTE s možným budoucím upgradem na 5G.

Kdo ví, třeba ještě dojde i na výběr soukromého mobilního operátora. V tom případě bychom se rádi přimluvili za T-Mobile US, jelikož se spolu se svou mateřskou nacházejí v našich Investičních tipech (když už NASA náš spolu s jeho technologiemi nechala zde na Zemi). To byl samozřejmě sarkazmus, data ve vesmíru budou bezpochyby zadarmo a v neomezeném množství.

Akcie dnes rostou o necelá 4 %.