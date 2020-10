Michl: ČNB může setrvat ve vyčkávacím módu

Česká národní banka může prozatím držet měnovou politiku beze změny, zatímco hlavní roli v boji proti oslabování ekonomiky během druhé vlny pandemie koronaviru má hrát fiskální politika, řekl člen bankovní rady ČNB Aleš Michl v rozhovoru pro Reuters.

Česká vláda ve snaze zbrzdit prudký nárůst nových případů onemocnění covid-19 opět sáhla k tvrdým restriktivním opatřením včetně uzavření restaurací, většiny obchodů a služeb a omezení volného pohybu osob. Michl nicméně v pátečním online rozhovoru pro agenturu Reuters uvedl, že pokles ekonomiky ve čtvrtém kvartále by měl být mírnější než propad o 10,9% zaznamenaný ve druhém čtvrtletí.

ČNB na jaře během první vlny pandemie srazila hlavní dvoutýdenní repo sazbu ve třech krocích celkem o 200 bazických bodů na 0,25%, ale od května drží úrokové sazby beze změny.

Michl řekl, že hlavním posláním centrální banky je stabilizovat situaci a působit na očekávání trhu. "Pro mě ano, 'wait-and-see'," řekl Michl na dotaz Reuters, zda by centrální banka nyní měla spíše zvolit vyčkávací postoj. "Musíme hlídat trh, aby nebyl ve stresu, aby se nerozšiřovaly spready, aby šlo nakupovat a prodávat, funkčnost trhu. Pak je důležité působit na očekávání, aby dlouhodobě sazby zůstaly nízko," řekl Michl "Očekávejme, že hlavní roli má fiskál," dodal.

Česká republika v posledních týdnech čelí největšímu nárůstu případů covid-19 v přepočtu na počet obyvatel v Evropě. Průmyslový sektor nicméně běží dál, na rozdíl od první vlny na jaře, kdy řada továren dočasně uzavřela brány. Koruna za této situace klesla na nejslabší úrovně od května a trhy spekulují o pravděpodobnosti snížení sazeb či uplatnění nekovenčních nástrojů měnové politiky.

Michl řekl, že by nikdy nehlasoval pro záporné úrokové sazby ani pro intervence na devizovém trhu. "(Koruna) je pro mě tržní veličina, ode mě nikdy nečekejte kurzový závazek nebo nějaké ovlivňování kurzu," řekl. "Podle mě ten vývoj (kurzu) odpovídá. Pro mě oslabení koruny má přijít v recesi, koruna má být silná, když je na tom ekonomika dobře, takže pro mě zatím výborný vývoj, podle mojí ekonomické logiky."

Michl dále uvedl, že v příštím roce by podle něj měl přijít ještě větší impuls ze strany fiskální politiky. "Teď ekonomika dostane velký fiskální impuls, ale co hrozí, je, že když to příští rok vymizí, tak se fiskál stane restriktivním, tudíž je potřeba udělat ještě větší impuls, než byl letos."

Centrální banka by také mohla pomoci mimořádnou dividendou do státního rozpočtu, řekl Michl, a zopakoval tak svou dřívější výzvu, kterou však bankovní rada nevyslyšela. "Když uvidím, že mi příští nebo přespříští rok výrazně padá inflace směrem k nule a potřebuji udělat expanzi, tak pro mě ta role (centrální banky) je v tom, že pokud budeme mít zisk a pokryjeme rezervní fondy, pak můžeme odvést mimořádnou dividendu do státního rozpočtu. Ten si s ní může dělat, co chce, (například) fiskální impuls," řekl Michl v rozhovoru.

Zdroj: Reuters