Rusnok: ČNB nemá důvod uchylovat se k neortodoxním nástrojům

Česká národní banka nemá zapotřebí sáhnout k nestandardním nástrojům měnové politiky ani v době prudkého nárůstu případů onemocnění covid-19 a opětovného zavádění restriktivních opatření v zemi, neboť inflace je "vitální" a výkyvy kurzu koruny se drží v přijatelném pásmu, řekl guvernér ČNB Jiří Rusnok.

"Není důvod se uchylovat k neortodoxním nástrojům," uvedl Rusnok v rozhovoru pro časopis Forbes, který se uskutečnil 7.října a vyšel v pondělí. "My žádné další extrémní uvolňovací kroky neplánujeme, nemáme potřebu zvyšovat inflaci, inflace je dostatečně vitální a i když bude klesat, tak si myslíme, že to pořád bude v nějakém pásmu, které můžeme akceptovat," řekl Rusnok. "Já osobně jsem přesvědčen, že do té doby se najde nějaké globální řešení (pandemie)."

"Koruně určitě nesvědčí domácí vývoj kolem koronaviru, neboť dnes mají být oznámeny další restrikce potenciálně omezující ekonomiku," upozorňuje dnes analytik Patrie Tomáš Vlk. "České měně nepomohlo ani překvapivé snížení inflace, ale to je v současné situaci menší problém."

ČNB na posledních dvou měnových zasedáních během léta ponechala úrokové sazby beze změny poté, co na jaře v reakci na první vlnu pandemie koronaviru srazila hlavní dvoutýdenní repo sazbu celkem o 200 bazických bodů na současných 0,25 %.

Rusnok rovněž očekává bezproblémový návrat ke splácení u dvou třetin až tři čtvrtin úvěrů, jejichž splácení bylo odloženo v rámci úvěrového moratoria. Zároveň očekává mírný nárůst nesplácených úvěrů na zhruba pět až šest procent ze současných zhruba dvou až tří procent. To ale nepředstavuje žádný problém pro udržení stability českého finančního systému. "Navýšení nesplácených úvěrů bych očekával, to je pochopitelné, ale rozhodně neohrožující stabilitu bank," uvedl Rusnok. Guvernér dodal, že v moratoriu bylo řádově 12 až 14 procent úvěrů.



Podle hlavního poradce České bankovní asociace (ČBA) Vladimíra Staňury se ke konci září ke splácení půjček vrátilo asi 33 procent dlužníků. V listopadu se tak k pravidelnému splácení půjček bude muset vrátit ještě asi 239.000 dlužníků, z celkového počtu dlužníků je to osm procent. Podle ČBA mají úvěr v České republice zhruba tři miliony lidí.

Největší podíl na podaných žádostech mají spotřebitelské úvěry, a to 65 procent. Na hypotéky připadá 26 procent žádostí, šest procent na odklady podniků a tři procenta jsou nezařazená.

