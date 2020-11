JPMorgan se chystá na povolební změny - a redukuje techy

Stratégové americké banky upouštějí před volbami amerického prezidenta od technologických akcií, které dlouhodobě preferovali. Důvodem je očekávaná změna na pozici lídra trhu – bez ohledu na to, kdo prezidentské volby vyhraje. Napsala o tom agentura Bloomberg.

Analytici v čele s Mislavem Matejkou nadvažovali technologické tituly skoro dva roky, teď ale svoje doporučení srazili na neutrál. Místo toho zvedli doporučení na bankovní tituly a pojišťovny, které doporučují nadvažovat.

„Domníváme se, že trhy jsou připravené na rozšíření vedení poté, co od začátku roku k dnešku pozorovaly vůbec rekordní rozštěpení,“napsali podle Bloombergu v pondělním komentáři. „Rotace v sektorech a stylu se rozběhne pravděpodobně bez ohledu na to, kdo bude vítězem amerických voleb, zatímco regionální rotace bude více záviset na skutečném výsledku voleb,“ podotkli také.

Technologický sektor vedl od březnového dna ozdravující rally na Wall Street. Investoři vnímali technologické tituly hlavními vítězi úředně vynucovaného omezení veřejného života. Po zářijovém vrcholu ale index Nasdaq 100 spadl kvůli obavám, zda už valuace nejsou moc našponované. Od 12. října se Nasdaq 100 propadl o skoro 9 % a za minulý týden zažil svůj nejhorší výprodej za sedm měsíců. Přispěl k němu , kde prodeje jeho iPhonů nedosáhly na odhady, a , kde lze totéž říct o růstu jeho uživatelské základny.

Rotace na vedoucích pozicích trhu vyplyne z e zotavování ekonomiky a možných pozitivních zpráv týkajících se pandemie, domnívají se v . Mimořádná výkonnost technologických titulů by se mohla zastavit, pokud se už příští rok začnou zvedat dluhopisové výnosy, i když ziskovost technologických obrů a fundamenty jejich rozvah jsou i nadále podpůrné. Ze vzestupu dluhopisových výnosů by naopak mohly profitovat banky a pojišťovny.

Zřetelný výsledek voleb by hrál do karet investorům do akcií, protože trh by pak mohl přesunout svoji pozornost na opatření v podobě fiskálních stimulů. Sporný výsledek by naopak vedl k výprodejům, uvedli v , při doporučování nakupovat na tří až šestiměsíčním horizontu cokoli, co spadlo.

Akcie by dolů mohla tlačit i „modrá vlna“ vítězství amerických demokratů a strach z opatření protivících trhu, mohla by to být také šance dodat do portfolií sázky na větší fiskální stimulus, slabší americký dolar, strmější výnosovou křivku a menší tržní nejistotu.

A i když Matejkův tým nadvažuje americké a čínské akcie, které co do výkonnosti letos porážejí Evropu a rozvíjející se trhy, příští rok by se tento trend mohl změnit.

„Americké vedení je konzistentní s lepším výkonem růstových titulů nad hodnotovými a technologií nad bankami. To by v příštím roce nemuselo pokračovat,“ napsali podle Bloombergu.

Zdroj: Bloomberg

