Zájem o riziko táhne vzhůru akcie, euro i korunu

Také úterní obchodování začíná na evropských trzích velmi optimisticky. Akciové indexy přidávají 1-1,5 procenta a nárůst dluhopisových výnosů naznačuje, že tentokrát se peníze přesouvají z bezpečí do rizika. Mezitím ropa stoupá o další více než dvě procenta, když se čeká, že OPEC+ ještě vydrží u současné nižší produkce. Na zlepšení vztahu k riziku pak ukazuje i stoupající eurodolar, jenž se dostává na 1,1685.



V Evropě sice dochází k ještě dalšímu utahování protivirových opatření, ale v některých zemích už přírůstky nakažených vybízejí ke spekulacím, že by to mohl být začátek obratu k lepšímu. Jistota to ale zdaleka není a naproti tomu může investorům kazit náladu vývoj v zámoří, který příznivý určitě není.

Hlavním tématem dne každopádně zůstávají volby v USA. Těžko k nim napsat ještě něco nového. Kromě vrcholících kampaní to republikáni ještě zkoušeli s neuznáním hlasování z auta, ale soudy na to nepřistoupily. Pozornost tak míří hlavně k výsledku, kdy se ho dočkáme a jaký bude.

Koruna ráno využívá zlepšeného vztahu k riziku k dalším ziskům. Na páru s eurem koketuje s hranicí 27,00. Pražská burza mírně roste, když ji znovu brzdí .

