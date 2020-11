Nízké ceny ropy, nízké marže i poptávka. Aramco je meziročně téměř na polovině zisku

Saúdskoarabské ropné firmě Saudi Aramco klesl ve třetím čtvrtletí čistý zisk o 44,6 procenta na 44,2 miliardy rijálů (273,9 miliardy Kč). Hospodaření ovlivnily nízké ceny ropy, propad poptávky po surovině kvůli pandemii a také nízké marže rafinerií. Uvedla to dnes agentura Reuters.



Výsledky byly zhruba v souladu s očekáváním analytiků. Tržby se snížily skoro o čtvrtinu na 200,1 miliardy rijálů (1,2 bilionu Kč). Klesl objem prodeje i ceny ropy.



Firma vyčlenila za třetí čtvrtletí na dividendy 18,75 miliardy USD (435,5 miliardy Kč). To odpovídá plánové výplatě dividend za letošní rok v celkovém objemu 75 miliard USD. Dividenda je důležitá zejména pro vládu Saúdské Arábie, neboť jí pomáhá zvládat fiskální deficit.



"Ve třetím čtvrtletí jsme zaznamenali první signály oživení díky zlepšení ekonomické aktivity, a to navzdory nepříznivým podmínkám, kterým čelí globální energetické trhy," uvedl v prohlášení generální ředitel Amín Násir.



Společnost Saudi Aramco loni v prosinci vstoupila na burzu v Rijádu a stala se prvním podnikem na světě, jehož tržní hodnota překonala dva biliony dolarů. Primární veřejná nabídka (IPO) akcií byla v té době největší na světě, brzy by ji ale mohla překonat chystaná primární nabídka čínské firmy Ant Group.



Saudi Aramco je největším producentem ropy na světě a na globální produkci se podílí asi deseti procenty. Stát ve firmě drží asi 98procentní podíl.