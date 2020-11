Handelsblatt: Ant Group doplatila na názory svého zakladatele

Zakladatel finančně technologické společnosti Ant Group Jack Ma doplatil na to, že se jako jeden z mála čínských podnikatelů ještě odvážil veřejně sdělovat své názory na finanční regulaci. Čínským úřadům se to nelíbilo a nakonec to vedlo k tomu, že znemožnily vstup jeho firmy na burzu, který by z něj učinil jedenáctého nejbohatšího člověka na světě. Napsal to dnes německý hospodářský deník Handelsblatt.



Výroky Jacka Ma vyvolávaly v Číně pravidelně debatu. Stejné to bylo i po jeho vystoupení na konferenci v Šanghaji 24. října, kde požadoval menší regulaci finančních služeb. Nejdříve mu oponoval vysoce postavený zástupce dozorčích orgánů, který argumentoval, že fintechové firmy by měly podléhat stejné regulaci jako banky.



V pondělí, tedy tři dny před plánovaným uvedením Ant Group na burzy v Hongkongu a v Šanghaji, pak úřady zveřejnily plány, které mají za úkol omezit možnosti udělování mikrokreditů. To by silně poškodilo i Ant Group.



Následně nabraly události rychlý spád. Ve stejný den si dozorčí orgány Jacka Ma předvolaly a v úterý přišlo oznámení, že se primární veřejná nabídka (IPO) Ant Group, která měla být největší v historii, ruší.



Může se sice uskutečnit později, podle analytiků ale bude cena nabízených akcií kvůli tomuto kroku i kvůli novým pravidlům nižší. Podle zdrojů agentury Reuters není reálná v nejbližších měsících.



Podle zdrojů Reuters Ma chybně usoudil, že může vyzvat na souboj finančnický establishment a přitom si zároveň udržet podporu centrálního vedení. To má ale podle jednoho zdroje Reuters letos jako jednu z priorit zpřísnění dozoru nad finančním sektorem, aby omezilo systémová rizika pro ekonomiku zasaženou pandemií koronaviru.