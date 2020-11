EK: Ekonomika EU klesne o 7,4 procenta, oživení bude pomalejší. Propad ČR bude mírnější

Propad ekonomiky Evropské unie, tvrdě zasažené opatřeními proti šíření nového koronaviru, bude proti dosavadním odhadům letos mírnější. I tak ale dosáhne rekordních 7,4 procenta. Naproti tomu oživení v příštím roce bude po druhé vlně pandemie ve srovnání s předchozími odhady výrazně pomalejší a růst dosáhne jen 4,1 procenta. Ve své podzimní makroekonomické předpovědi to dnes uvedla Evropská komise (EK).



Komise tak o devět desetin procentního bodu zlepšila letní odhad letošního hospodářského poklesu. Prognóza na příští rok se od léta naopak o 1,7 bodu zhoršila.



Pro země, které používají jednotnou evropskou měnu euro, předpovídá unijní exekutiva na letošní rok pokles o 7,8 procenta. V příštím roce by ekonomiky těchto zemí v úhrnu měly vykázat růst o 4,2 procenta, což je ještě výraznější zhoršení odhadu než u celé sedmadvacítky.



"Druhá vlna pandemie přináší ještě více nejistoty a nabourává naše naděje na rychlé zotavení," prohlásil dnes místopředseda EK pro ekonomiku Valdis Dombrovskis.



Komise uvedla, že zlepšený výkon hospodářství členských zemí ve třetím čtvrtletí, kdy odezněla jarní omezení, bude mít pozitivní vliv na letošní čísla. Omezení nově zaváděná vládami většiny států se však negativně projeví na růstu v příštím roce. Kvůli nejistému vývoji nákazy mají přitom předpovědi růstu na příští rok i na další léta "mimořádně vysoký stupeň nejistoty a rizika", uvedla komise.

