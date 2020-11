Euforie na akciích pokračuje, eurodolar na 1,18. Investory těší rozdělený Kongres

Evropské akcie rostou, stejně jako americké futures, a to i po včerejším euforickém dni. V Evropě růst hlavních indexů dosahuje zhruba jednoho procenta. Stále více to vypadá, že investorům nejvíce vylepšuje náladu vyhlídka rozděleného amerického Kongresu, jak jsme včera naznačovali. Takové rozložení sil by efektivně blokovalo extrémnější prvky programu nového prezidenta. A když to momentálně vypadá, že jím bude spíše demokrat Biden, jde především o zablokování vyšších daní, výrazné regulace technologického sektoru či reformy zdravotního systému.

V tomto smyslu je nyní pro trhy důležitější, jak se bude dál vyvíjet sčítání hlasů v senátních volbách. Těsnou většinu pravděpodobně udrží republikáni, ale průběžné výsledky v Severní Karolíně nebo Georgii jsou nadále těsné. Rizikem je už to, kdyby republikáni přišli o jediné křeslo v těchto státech. Poměr sil 50:50 by totiž zvrátili na svou stranu demokrati v případě, že vyhrají prezidentskou volbu - rozhodující hlas navíc má v Senátu viceprezident. Tím se dostáváme zpět k volbě prezidenta, která zůstává velice těsná, ale po dalším obratu má nyní navrch Biden, který si zřejmě může připsat volitelské hlasy z Wisconsinu a Michiganu.

Biden získal nejvíce hlasů v historii USA, vítězství ale ještě neohlásil. Sčítání pokračuje - https://t.co/0hAXH5tCB0 pic.twitter.com/LvIxTI18um — Patria.cz (@PatriaCZ) November 5, 2020

Dalším rizikem je potom zpochybňování výsledků voleb, které může místo vyhlášení vítěze přinést právní bitvu. Zdá se však, že trhům status quo momentálně docela vyhovuje, takže toto nebezpečí asi ponesou lépe, než kdyby měl na poslední chvíli zmodrat Senát.

Zapomínat nelze ani na další důležité události dnešního dne. Fed zveřejní výsledek svého měnového zasedání. Předpokládáme, že za situace rozvířené volbami nebude chtít centrální banka nijak zasahovat. Znovu ujistí o své připravenosti, znovu vyzve k fiskální podpoře ekonomice, znovu bude varovat před riziky pro ekonomiku spojenými s domácí epidemií a nově může zmínit zhoršení výhledu pro Evropu. Počká však na prosincovou prognózu, aby ze situace vyvodila větší závěry. Průběžné komentáře bankéřů trh na brzkou akci nepřipravují.

Britská centrální banka tentokrát v netypickém čase dnes ráno rozhodla, že nechá úrokové sazby beze změny, ale navýší objem nakupovaných dluhopisů o 150 mld. GBP. Varovala zároveň, že ekonomika míří ve 4Q dolů, a ujistila o své odhodlanosti učinit jakoukoli nezbytnou akci, pokud by se výhled dál zhoršoval. Libra po informacích z BoE sice posílila, ale částečně bude kurz tažen eurodolarem, jenž se vydává už nad 1,1800. V tomto případě hraje hlavní roli pokračující optimismus na trzích.

ČNB se dnes také schází k měnovému jednání. Na jednu stranu se situace jednoznačně zhoršila, na stranu druhou zástupci bankovní rady mluví nadále o stabilitě politiky. Větší tlak na uvolnění zřejmě naznačí nová prognóza, přesto čekáme, že sazby zůstanou beze změny a mimořádné nástroje stále v teoretické rovině. Koruna před rozhodnutím posiluje pod 27,80 za euro.

Dluhopisy na hlavních trzích se dopoledne konsolidují. Výrazně poklesly hlavně americké výnosy, zatímco ty evropské dílčí propady částečně nahradily. Cenu zlata táhne slabší dolar vzhůru o 1,2 procenta, mírně dražší je dnes ropa.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:52 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 26.8012 -0.1920 26.8624 26.7385 CZK/USD 22.6965 -0.9189 22.9250 22.6530 HUF/EUR 359.7900 -0.8055 363.1583 359.4600 PLN/EUR 4.5134 -0.7269 4.5481 4.5121

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8102 0.2452 7.8281 7.7824 JPY/EUR 122.9050 0.3486 123.0710 122.2023 JPY/USD 104.0965 -0.3618 104.4670 104.0850

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.9035 0.0316 0.9071 0.9010 CHF/EUR 1.0714 0.3400 1.0717 1.0684 NOK/EUR 10.8767 -0.5188 10.9735 10.8643 SEK/EUR 10.2924 -0.0243 10.3181 10.2831 USD/EUR 1.1807 0.7127 1.1809 1.1711

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3852 -0.6926 1.3994 1.3850 CAD/USD 1.3126 -0.0906 1.3178 1.3106