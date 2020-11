Víkendář: Čínská měna bude růst na globálním významu rychleji, než se všichni domnívají

V historii existovaly tři hlavní „měnové říše“. První z nich vytvořili Nizozemci, druhou tvořila Británie a třetí Spojené státy. Byla to tedy říše nizozemského guldenu, britské libry a amerického dolaru. Ve své době šlo vždy o země, které byly ve světě nejvýznamnější z hlediska mezinárodního obchodu. Nyní se takovou zemí stala Čína. Pro Bloomberg Markets to uvedl známý investor Ray Dalio z Bridgewater Associates.



Podle investora již vidíme, že čínské kapitálové trhy se otevírají světu, to bude probíhat i u renminbi, bude se otevírat kapitálový účet a začnou vzkvétat finanční centra v Číně. „Nedomnívám se, že se z renminbi stane rezervní měna rychle, ale stane se tak dříve, než se domnívají ostatní. Podle mého názoru k tomu dojde v následujících pěti letech. Otázkou je, co bude sloužit pro uchování hodnoty v tomto mezidobí. Právě kvůli ní vidíme nyní takový pohyb k finančním aktivům,“ uvedl Dalio.



Nemůže ale Čína narazit kvůli svým rostoucím dluhům? Investor míní, že u nich je u každá země podstatné, v jaké měně dluhy jsou. Pokud se jedná o domácí měnu, existuje podle něj mnoho způsobů, jak se s vysokými dluhy vypořádat. Včetně restrukturalizace, která by přinesla snížení hodnoty dluhů. Ta podle investora obvykle dosahuje 30 – 40 %. (Vezmete dluhy, převedete je na rozvahu státu a snižujete je o 2 % ročně. Jsou jinak nastaveny sazby a celkově nejde o problém,“ míní Dalio s tím, že podle něj se Čína nenachází v nezvládnutelné dluhové pozici.



Přináší Číně výhodu to, že její politika je nastavována dlouhodobě a k jejím změnám nedochází „každých pár let“? Dalio se domnívá, že takový přístup „má rozhodně své výhody“. Mezi ně má patřit to, že do vedoucích politických pozic se lidé nedostávají na základě „soutěže popularity“. A také „vedení země, které vypadá podobně jako vedení velké korporace“. Tyto výhody se projevují například tím, jak země zvládla COVID, kdy byly jasně dané příkazy, které lidé poslouchali namísto toho, „aby spolu bojovali a vše probíhalo chaoticky jako v demokraciích.“ Dalio ovšem dodal: „Jak říkal Platón, existují cykly a žádný systém netrvá věčně.“



Dalio zmínil, že má velkou část svého investičního portfolia v Číně i v USA. Pro první zemi ale hovoří úrokový diferenciál, růstový diferenciál a významným prvkem je „vnitřní řád“. „Mnohem radši budu vlastnit čínské obligace než obligace americké. To samé u měny, protože pro Čínu bude hovořit tok kapitálu,“ řekl investor. Nicméně dodal, že tu není jen Čína a Spojené státy.



Ray Dalio hovořil před několika dny i na Yahoo Finance o tom, zda a případně jak je třeba změnit fungování kapitalismu. Podle jeho názoru je základní pohled jednoduchý – jde o to, zda systém splňuje to, co od něj očekáváme. Podle tohoto měřítka současná forma kapitalismu nefunguje, i když v něj samotný investor věří. Ona nefunkčnost je podle investora v USA zřejmá třeba na chudobě či na systému vzdělávání.



Na úrovni firem je například smysluplné snažit se o nahrazování lidské práce novými technologiemi, ale na úrovni celé společnosti to vede k prohlubování příjmové mezery. K tomu platí, že bohatší lidé vynakládají například mnohem více peněz na vzdělání svých dětí. Nikdo tak nedělá nic špatného, ale celý systém generuje situace, které mohou vyústit v chaos a nepokoje.



Dalio na závěr rozhovoru pro Yahoo Finance uvedl, že lidé musí být „radikálně otevření“, nepomůže jim, pokud budou naopak uzavření novým věcem. K tomu je dobré poučit se z minulosti a dobře si vybírat lidi, kteří nás ovlivňují. Ohledně investic pak Dalio uvedl, že „hotovost není bezpečná investice, ale je to investice velmi riziková“. Dobrá diverzifikace pak znamená držet globální aktiva v různých zemích, měnách a na různých trzích.



Zdroj: Bloomberg Markets, Yahoo Finance, Youtube