Joe Biden byl zvolen prezidentem USA. Trump jeho výhru odmítá

Kandidát Demokratické strany Joe Biden byl podle amerických médií zvolen novým prezidentem Spojených států. Agentura AP i televize NBC a CNN skoro čtyři dny po uzavření volebních místností vyhodnotily, že bývalý viceprezident ovládl hlasování i v klíčovém státě Pensylvánie a má tak zajištěnou většinu ve sboru volitelů, konkrétně 273 hlasů volitelů při většině, začínající na 270 hlasech. Podle volebního modelu agentury AP ovládl Joe Biden již dokonce 290 hlasů volitelů při potřebné většině, začínající na 270 hlasech. Donald Trump 214. Biden bude 46. šestou hlavou státu v amerických dějinách a zároveň nejstarším nastupujícím prezidentem v historii USA.



Biden v reakci uvedl na twitteru, že je mu ctí, že ho lidé zvolili, aby vedl zemi. "Bude před námi těžká práce, ale slibuji vám toto: budu prezidentem všech Američanů, ať jste pro mě hlasovali nebo ne," napsal Biden. Uvedl také, že "nyní, když kampaň skončila, je čas nechat zlost a ostrá slova za námi a spojit se jako národ".

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8