Důvěra investorů v německou ekonomiku kvůli koronaviru klesla

Důvěra investorů a analytiků v německou ekonomiku v listopadu klesla více, než se čekalo. Druhá vlna koronaviru a částečně uzavření ekonomiky s cílem zastavit šíření nemoci zvýšily nejistotu ohledně dalšího výhledu největší evropské ekonomiky. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky dnes zveřejnil institut ZEW.



Index důvěry se propadl na 39 bodů z 56,1 bodu v předchozím měsíci. Analytici dotazovaní agenturou Reuters čekali pokles indexu jen na 41,7 bodu.



"Finanční odborníci jsou znepokojeni ekonomickým dopadem druhé vlny covidu-19 a tím, co to bude mít za následky," řekl prezident ZEW Achim Wambach. Dodal, že data naznačují, že ekonomika ve čtvrtém čtvrtletí zpomalí. "Existují také další obavy, že německá ekonomika by mohla směřovat zpět do recese," uvedl Wambach.



Samostatný ukazatel současných podmínek se snížil na minus 64,3 bodu z minus 59,5 bodu. Analytici čekali jeho pokles na minus 65 bodů.



Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Ve třetím čtvrtletí německá ekonomika vzrostla proti předchozím třem měsícům o rekordních 8,2 procenta. Částečně se tak zotavila z nejhorší recese, kterou způsobilo šíření nového koronaviru. Za celý letošní rok čeká vláda pokles ekonomiky o 5,5 procenta.