Petr Dufek: Inflace se vrací do tolerančního pásma ČNB, klesat bude nejspíš i nadále

Spotřebitelské ceny vzrostly v říjnu o 0,2 %, a to především v důsledku dalšího zdražení potravin, k nimž se tentokrát přidalo i sezónní oblečení a obuv. Naproti tomu dolů zamířily tentokrát ceny elektřiny a zemního plynu, což bylo po startu topné sezóny dobrou zprávou pro spotřebitele.



Levnější energie rovněž stojí za zpomalením meziroční inflace cílované centrální bankou. S říjnovým výsledkem 2,9 % tak inflace skončila jednu desetinu pod nejnovější prognózou ČNB i odhadem trhu. Samozřejmě je to průměrné číslo nejenom z pohledu košů různých typů spotřebitelů, ale i zboží a služeb samotných. A tak hlavním inflačním faktorem je už nyní tabák a alkohol (respektive vyšší spotřební daně na ně uvalené), který se na současné inflaci podílí z více než čtvrtiny. Další v pořadí jsou potraviny a následně i bydlení, jehož vliv na inflaci díky zlevňování energií a pomalejšímu růstu nájemného slábne. Mezi naopak nejrychleji zdražujícími položkami vynikají s téměř devítiprocentním nárůstem automobily. Chce se jen dodat, že nové bezpečnostní a ekologické požadavky rozhodně nejsou zdarma ani na klesajícím trhu.



Inflace se vrátila do tolerančního intervalu ČNB a bude mít pravděpodobně tendenci dál klesat. Velkou neznámou je samozřejmě reakce obchodníků poté, co snad ještě před Vánocemi budou moci konečně otevřít své „kamenné“ prodejny. Zda půjdou cestou marží nebo naopak budou chtít před vánočním finále zákazníka nalákat za každou cenu lze jen spekulovat. Desinflační trend to však s ohledem na stav ekonomiky už nejspíš nezastaví. Proto je pravděpodobné, že inflace bude v dalších měsících dál klesat a v příštím roce se dostane už i pod dvouprocentní mez.