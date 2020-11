Dopolední obchodování zatím ve znamení konsolidace po pozitivním včerejšku

Hlavní akciové trhy v Evropě dnes otevřely lehce v červeném, pak se posunuly o trochu výš, ale na včerejší výrazně pozitivní vývoj navazují už konsolidací. Stoxx Europe 600 aktuálně roste o 0,2 procenta. Spolu s tím sledujeme růst dluhopisových výnosů, ovšem už jen kosmetický. Eurodolar se po růstu a pádu začal zvedat a blíží se k 1,1840. Koruna si polepšila na 26,46 za euro. Další průběh dne by mohl být spíše pozitivní v návaznosti na poslední zprávy; případná krátkodobá korekce by byla zřejmě využita k novým nákupům, zvláště u sektorů, kde se situace nejvíce změnila k lepšímu.

Co na trzích bude dál doznívat, je především odhad toho, jak moc příznivé zprávy o vakcíně mění dosavadní situaci. Podstatně klesá riziko toho, že se i příští rok budou opakovat nové a nové vlny koronaviru, které budou držet na uzdě spotřebitelskou důvěru i investiční plány a občas ekonomiku poškodí nutnými karanténními opatřeními. Z tohoto titulu by také bylo zapotřebí menší podpory hospodářské politiky. Pokud centrální banky nebo vlády oznámí, že počítají s méně podpůrnou politikou, pro trhy to sice nebude dobré, ale s vakcínou v zádech se taková informace bude snášet lépe. Momentálně nám připadá, že investoři ve své reakci předpokládají poměrně rychlý návrat k normálu, co se týče výkonu ekonomiky a v důsledku i firemních zisků, zatímco aktuální problémy s virem budou pouze přechodné a podpora z fiskální a monetární strany zůstane dostatečná.

Na situaci budou mít možnost odpoledne a večer reagovat bankéři z Fedu, když hned několik jich má naplánovaná vystoupení. Nečekáme však, že se budou už teď pouštět do velkých změn postojů, takže jejich prohlášení zůstanou hodně opatrná. Mohlo by však zaznít, že kromě negativních rizik pro ekonomiku se vynořují i rizika pozitivní.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:04 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 26.4466 -0.2285 26.5410 26.4466 CZK/USD 22.3470 -0.4056 22.4560 22.3470 HUF/EUR 358.5600 0.1034 359.4457 358.0620 PLN/EUR 4.4824 -0.0669 4.4971 4.4771

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8269 -0.0804 7.8398 7.7620 JPY/EUR 124.3550 -0.2151 124.4795 123.9946 JPY/USD 105.0890 -0.1952 105.1820 104.8980

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8957 -0.2122 0.8983 0.8951 CHF/EUR 1.0804 0.1028 1.0812 1.0780 NOK/EUR 10.6672 -0.1785 10.6985 10.6419 SEK/EUR 10.1942 0.0343 10.2143 10.1884 USD/EUR 1.1834 0.1354 1.1843 1.1814

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3725 -0.2608 1.3759 1.3710 CAD/USD 1.3015 0.0965 1.3021 1.2998