Euro obrací vzhůru. Akcie korigují zisky, ale měly by zůstat poměrně odolné

Se čtvrtečním ránem převládla korekce posledního euforického růstu akcií. Ten nejprve nastartovaly americké volby a pak notně přiživily naděje na brzkou dostupnost vakcíny proti Covid-19. Nejprve se obrátila rotace mezi technologickými firmami a firmami negativně zasaženými koronakrizí ve prospěch prvně jmenovaných. Dnes následuje plošný pokles akcií napříč sektory, kdy hlavní evropské indexy ubírají na hodnotě lehce přes půl procenta.

Jak už to bývá, posledním zhruba týdnem se akcie dostaly tak trochu před události a tento překotný vývoj je momentálním děním poupraven. Na dobrých zprávách spojených s vakcínou se toho moc nemění, naopak se přidává jako další horký kandidát preparát od Moderny. Spíše dochází ke zreálnění představ o tom, jak prakticky vakcína pomůže. Nelze si například dělat žádné naděje, že nějak zlepší průběh aktuální vlny, která se v Evropě zřejmě dostala za vrchol, zatímco v USA může kulminovat ještě daleko výš. Svou roli mohlo sehrát i varování šéfky ECB, která navíc hovořila i o budoucím přerušovaném oživení.

Stále to však nevypadá, že by investoři přicházeli o iluze kvůli ekonomickým problémům ve 4Q, třebaže jsou v Evropě jisté a v USA pravděpodobné. Pro trhy jsou koronavirus a důsledky lockdownu známá záležitost, nejistota je nesrovnatelně nižší než v únoru či březnu, hospodářská politika je rovněž připravená a je zde příslib dostatečně silné pomoci v případě potřeby. Pohled dál za problémovou periodu by tedy měl převládnout. Současná vlna by musela přesáhnout poměrně vysoký práh bolesti, aby trhy spustila větší výprodeje.

Dluhopisové výnosy v Evropě začaly níž, načež se mají tendenci vracet a nyní se prakticky nacházejí zpět na včerejší úrovni. Eurodolar postupuje nahoru. Zájem o riziko v posledních dnech byl netypicky spojen s posilováním americké měny, když peníze směřovaly více do amerických akcií, nyní však sledujeme návrat eura. Obchoduje se na 1,1810. Koruna zůstává pod 26,50, ačkoli se během rána už této úrovně dotkla.

Dnešní data o průmyslové výrobě v eurozóně nebo americké inflaci by neměla do obchodování zasáhnout. Velký vliv nečekáme ani od týdenní zprávy z amerického trhu práce, jež ukáže vývoj počtu žadatelů o dávky.





Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:58 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 26.4662 0.1555 26.5107 26.4185 CZK/USD 22.4090 -0.1159 22.5195 22.3970 HUF/EUR 355.1100 -0.0394 356.0429 354.4900 PLN/EUR 4.4878 0.1268 4.4954 4.4767

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8190 0.1730 7.8267 7.7881 JPY/EUR 124.4225 0.1953 124.4270 123.8000 JPY/USD 105.3530 -0.0754 105.3900 105.2190

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8960 0.5939 0.8966 0.8903 CHF/EUR 1.0793 -0.0815 1.0804 1.0780 NOK/EUR 10.7445 0.4458 10.7673 10.7067 SEK/EUR 10.1707 -0.1209 10.2000 10.1701 USD/EUR 1.1810 0.2734 1.1812 1.1763

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3751 0.0825 1.3799 1.3712 CAD/USD 1.3066 0.0157 1.3106 1.3065