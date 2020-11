Rozbřesk: Šéfka ECB správně varuje před přílišným optimismem spojovaným s vakcínou

Šéfka Evropské centrální banky Christine Lagardeová včera včera tlumila naděje spojované s vakcínou a její slova nelze než podepsat. "Ačkoli nejnovější zprávy ohledně vakcíny vypadají povzbudivě, stále můžeme čelit opakujícím se cyklům zrychlování šíření viru a zpřísňování restriktivních opatření, dokud nedosáhneme všeobecné imunity…, ... hospodářské oživení tak nemusí být lineární, ale spíše nestabilní, přerušované a závislé na tempu distribuce vakcíny," uvedla Lagardeová.

I naše naděje směrem k roku 2021 jsou samozřejmě spojované s vakcínou a poslední zprávy o vysoké účinnosti vakcíny společností Pfizer a BioNTech jsou pro trhy obecně dobrou novinou. Bez úspěšného nasazení vakcíny si těžko v roce 2021 představit jakékoliv výraznější oživení v “kontaktních” odvětvích služeb, jako jsou pohostinství, hoteliérství, obchod a další…

Světová ekonomika bez zahrnutí Číny pravděpodobně na konci tohoto roku zůstane hluboko pod předkrizovými úrovněmi produkce - podle našich odhadů o 4-6 %. Pokud vakcína bude v průběhu roku úspěšně nasazena, mělo by se oživení ekonomiky “prohloubit” právě i do těchto virem nejvíce postižených odvětví. A to by mělo být znát nejen v ekonomice, ale i na trzích. Do této chvíle za zisky akciových trhů stála úzká skupina technologických titulů. Zatímco pětice technologických gigantů Facebook, Apple, Google, Microsoft a Amazon vzrostla od začátku roku skoro o 40 %, zbytek indexu S&P500 je stále v záporu. Finální řešení pandemie by mělo poslat vzhůru právě “ten zbytek” v čele s nejcykličtějšími sektory.

Otázkou je, jak rychle to uvidíme? A před tím Christine Lagardeová správně varuje. I pokud by šlo nyní vše, jak má, a vakcína začala být postupně nasazována od druhého kvartálu příštího roku, bude celý proces proočkování nějakou dobu trvat. Mohou existovat i velké rozdíly v kvalitě očkovacích strategií napříč Evropou a tím pádem i v rychlosti nabývání “kolektivní” imunity. V nejlepším případě tak budeme dosažení vítězství nad “virem” moci slavit až ke konci roku 2021. Do té doby bude pro sektor služeb stále těžké postavit se naplno na vlastní nohy.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Česká koruna se stále veze na vlně relativně dobré nálady na globálních trzích a pohybuje se pod 26,50 EUR/CZK. Je však otázka, jak dlouho může trhům nadšení z amerických voleb a z vakcíny vydržet. Jak správně varovala Christine Lagardeová, vývoj nebude lineární a na globálních trzích nás pravděpodobně čekají korekce (viz úvodník). To se dříve nebo později bude týkat i koruny.



Zahraniční forex

Dolar včera dále mazal povolební ztráty. Jedním z důvodů může být fakt, že republikáni mají po včerejšku blíže k majoritě v Senátu, neboť se jim podařilo oficiálně získat další křeslo na Aljašce. Poměr křesel po volbách je tak aktuálně 50 ku 48 ve prospěch republikánů. Ti ale vyhráno nemají, neboť v lednu proběhne druhé kolo hlasování v Georgii. Pokud by v něm uspěli demokraté, tak poměr křesel se sice vyrovná, ale viceprezidentka Harrisová by v takové situaci měla rozhodující hlas.

Dnes odpoledne by se pozornost mohla vrátit k makro číslům - v USA bude zveřejněna inflace za říjen a pravidelná týdenní data z trhu práce.

Forint by si měl dát pozor na dnešní polední jednání MNB, která bude rozhodovat o nastavení jednotýdenní depozitní sazby. Pokles inflace v říjnu a posílení měny po amerických volbách nahrává k redukci úrokové sazby, tudíž by ji MNB mohla eventuálně kosmeticky snížit, což by se forintu asi (minimálně krátkodobě) nelíbilo.