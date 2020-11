Britské zotavování z covidové recese: Ekonomika poskočila o rekordních 15,5 procenta

Britská ekonomika ve třetím čtvrtletí stoupla ve srovnání s předchozími třemi měsíci o rekordních 15,5 procenta, a dostala se tak z recese způsobené šířením nového koronaviru. Oznámil to dnes britský statistický úřad. Návrat k růstu přišel po šestiměsíčním poklesu, který způsobila první plošná karanténa. Rekordní růst v uplynulém čtvrtletí ale zatím nesmazal propad způsobený pandemií. Ekonomika je stále o 8,2 procenta níže.



Analytici upozorňují, že britské hospodářství v posledním čtvrtletí roku znovu klesne, a to vlivem obnovené plošné uzávěry. Ta byla kvůli dalšímu růstu počtu nově nakažených koronavirem zavedena 5. listopadu a má skončit 2. prosince.



V září se hrubý domácí produkt (HDP) meziměsíčně zvýšil o 1,1 procenta. Ekonomové v anketě agentury Reuters v průměru očekávali, že růst dosáhne 1,5 procenta.



Británie má šestou největší ekonomiku na světě. Minulý týden britská centrální banka uvedla, že hospodářství Spojeného království letos patrně klesne o rekordních 11 procent. Na příští rok centrální banka prognózuje zvýšení HDP o sedm procent. Po zprávách o nadějné vakcíně na covid-19 by však mohl být růst britského hospodářství příští rok výraznější.