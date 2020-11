Rozbřesk: Druhá vlna a komplikace s předáním moci v USA zastavily zisky akcií

Riziková aktiva v čele s akciemi trochu vystřízlivěla z amerického povolebního večírku a ze sázek na rychlý příchod vakcíny.



Za prvé proto, že Donald Trump má zatím hodně daleko k tomu, aby kooperativně spolupracoval na předání moci demokratickému kandidátovi Joe Bidenovi. Stížnosti a žaloby zatím vedou pouze k přepočítávání hlasů v některých státech (jako Georgia).



Za druhé, paralýza systému při předávání moci má dopad na jednání o dalším rozpočtovém balíku pro USA. Trumpova administrativa nemá v současné chvíli zájem na novém stimulačním balíku spolupracovat a hodila míč na stranu Kongresu. To trhy vnímají negativně vzhledem k tomu, že republikánský šéf Senátu McConnel byl na rozdíl od Bílého domu zastáncem úspornějšího rozpočtového balíku.A za třetí, v USA rostou nově nakažení jako houby po dešti a dříve než vakcína mohou přijít nové uzavírky ekonomiky. Počty nových případů dosáhly v USA nového rekordu a úmrtí jsou nejvyšší od května tohoto roku. Nový tým epidemiologů Joea Bidena také v důsledku toho varuje před přílišnými sázkami na brzký příchod vakcíny a doporučuje pro nejbližší měsíce spíše posílit systém testování a trasování.



To vše vystavuje akciím v tuto chvíli stopku a pravděpodobně to dříve nebo později pocítíme i na české koruně. Její další rychlé zisky z dnešních úrovní považujeme za málo pravděpodobné a přes pokles nových případů v Česku se koruna pravděpodobně ještě vrátí do defenzivy.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Česká koruna osciluje v okolí 26,50 EUR/CZK a příliš se jí nechce do dalších zisků. Věříme, že pod vlivem korekce na globálních akciových trzích v nejbližších dnech spíš zařadí “zpátečku” a vrátí se do lehké defenzivy (viz úvodník). Dnes může určitou pozornost přitáhnout zápis ze zasedání ČNB, který napoví, jak jsou naladěni ve světle druhé vlny jednotliví členové bankovní rady.



Zahraniční forex

Vybírání zisků u rizikových aktiv pokračuje, a to svědčí dolaru. Jestliže konference ECB v Sintře nepřinesla nic zásadního, tak nová data z USA jsou prozatím pozitivně smíšená. Na horizontu se ale zjevně rýsuje další nebezpečí (již třetí pandemické vlny pro ekonomiku), když včera přibylo v USA přes 160 tisíc nakažených a v různých státech USA již rozjíždějí novou vlnu restriktivních opatření. S tím, jak bude klesat mobilita lidí, se bude zhoršovat i výkon ekonomiky, a především zisky na americkém trhu práce.



Vybírání zisků zřejmě zažijí i středoevropské měny v čele s polským zlotým. U našich severních sousedů denní přírůstky nakažených oscilují mezi hodnotami 22-25 tisíc denně a zdravotní systém je stále na hraně.



Akcie

Konkrétně včera se dolů rozjely hlavní akciové trhy v Evropě, kde nejvíc momentálně ztrácí Paříž s -1,4 pct. Americký S&P 500 klesá o 0,3 procenta a Nasdaq dokonce mírně roste. Důvodem je to, že investoři znovu objevili dřívější "bezpečí" velkých technologických firem, do nichž míří peníze, jakožto do vítězů koronakrize. Dluhopisy jsou také v kurzu a sledujeme zplošťování výnosových křivek skrze pokles na delších splatnostech.