Asijsko-pacifické země uzavřely největší dohodu o volném obchodu

Skupina 15 zemí z asijsko-pacifického regionu zahrnující Čínu, Japonsko, Jižní Koreu a Austrálii dnes podepsala největší dohodu o volném obchodu na světě. Dohoda označovaná jako RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) pokrývá více než dvě miliardy lidí a zhruba třetinu světové ekonomiky.



Dohoda prosazovaná Pekingem snižuje cla a stanovuje společná obchodní pravidla. Týká se obchodu, služeb, investic, telekomunikací i autorských práv, napsala agentura DPA.



Dohoda dnes byla podepsána na okraj summitu Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) ve vietnamském hlavním městě Hanoji. Číně by podle ekonomky Iris Pangové ze společnosti ING mohla pomoci snížit závislost na zámořských trzích a technologiích, napsala agentura Reuters.



"S potěšením konstatuji, že po osmi letech tvrdé práce jsme dnes oficiálně dotáhli do konce podpisem vyjednávání o RCEP," řekl agentuře Kjódó vietnamský premiér Nguyen Xuan Phuc.



"Závěr vyjednávání o RCEP, tedy o největší dohodě o volném obchodu na světě, výrazným způsobem potvrdí vedoucí úlohu ASEAN v podpoře mnohostranného obchodního systému. Nově vzniklá obchodní struktura v regionu umožní provozovat udržitelný obchod, oživí dodavatelské řetězce narušené covidem-19 a napomůže k zotavení hospodářství po pandemii," dodal vietnamský premiér.



K zotavení ekonomiky má napomoci mimo jiné snížení už tak nízkých cel, posílení dodavatelských řetězců pomocí sdílených pravidel a zavedení nových a sdílených pravidel pro internetový obchod.



Dohoda zahrnuje státy se 2,2 miliardami obyvatel a úhrnným hrubým domácím produktem 26,2 bilionu dolarů (585 bilionů Kč), napsala agentura Bloomberg. Je širší než transpacifická smlouva 11 zemí, od níž americký prezident Donald Trump v roce 2017 odstoupil. Největší ekonomika světa tak není členem ani jednoho ze dvou hlavních obchodních bloků nejrychleji rostoucího regionu světa.



Dohoda RCEP může podle agentury Reuters upevnit v jihovýchodní Asii, Japonsku a Jižní Koreji pozici Číny jako obchodního partnera. Druhá ekonomika světa by tak mohla snadněji utvářet obchodní pravidla oblasti.



"Pro české i další evropské firmy je RCEP příležitostí i hrozbou. Může v členských státech zvýšit poptávku po českých subdodávkách používaných pro reexport formou finálního výrobku do zemí, které dohodu spolupodepsaly. Současně ale hrozí, že signatáři RCEP začnou více obchodovat mezi sebou a sníží dovoz. Evropské podniky zase mají další důvod pro přesun výroby do Asie, protože tam vzniká obří bezcelní trh," uvedl Luděk Procházka, ředitel společnosti Gerlach, která je největším českým poskytovatelem celních služeb.



Mluvčí Hospodářské komory ČR Miroslav Diro připomněl, že jedním ze signatářů dohody je Vietnam, se kterým letos EU uzavřela dohodu o volném obchodu a ochraně investic. "Nejen Vietnam, ale i další země, jako je například Jižní Korea, jsou tak pro české podniky polootevřenou bránou do celého regionu 15 zemí v nově uzavřené dohodě," uvedl. "Na trhu tohoto regionu se postupně uplatní jen vysoce sofistikované, specializované a konkurenceschopné české výrobky," dodal.



"Pro ČR jde jednoznačně o špatnou zprávu, ale ne nutně od zítra. Rok od roku bude těžší uplatnit se na dotčených trzích, protože čím dál snadněji se tam budou prosazovat tamější produkty," uvedl analytik serveru Capitalinked.com Radim Dohnal.



Blok, o němž se vyjednává od roku 2013, zahrnuje deset členů ASEAN (Brunej, Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajsie, Myanmar, Singapur, Thajsko a Vietnam) a spolu s nimi i Čínu, Jižní Koreu, Japonsko, Austrálii a Nový Zéland.



RCEP musí ratifikovat dalších šest členů ASEAN a tři další partnerské státy tohoto sdružení, aby dohoda vešla v platnost, řekl novinářům singapurský ministr obchodu a průmyslu. Singapur dohodu schválí "do několika měsíců", řekl.



Členem nově vzniklého ekonomického celku není Indie, která se na loňském summitu ASEAN stavěla proti. Tvrdila, že po otevření trhu by se zvýšil její obchodní deficit s Čínou. Dohoda nicméně obsahuje doložku, podle níž Dillí může přistoupit později.