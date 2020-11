Skupina G20 dohodla zmírnění dluhu nejchudších zemí

Ministři financí a šéfové centrálních bank skupiny ekonomicky nejvýznamnějších zemí G20 se dnes dohodli na zmírnění zadlužení nejchudších států, které jsou citelně zasaženy dopady koronavirové krize. Rozhodnutí padlo na jejich virtuálním jednání. Nový rámec, jak dluh považovaný za neudržitelný snížit nebo restrukturalizovat, mají schválit lídři G20 na virtuálním summitu příští týden. Uvedla to agentura Reuters.



Dohoda se velmi silně inspirovala pravidly Pařížského klubu věřitelů, který sdružuje zástupce věřitelských zemí. Řídit by se jimi měli všichni velcí věřitelé včetně Číny, která se v posledních letech stala největším věřitelem rozvojových zemí.



Že dluhy nejchudších zemí budou do konce června příštího roku zmrazeny, se skupina dohodla už minulý měsíc. Prodloužila tak v květnu schválenou lhůtu, která měla vypršet koncem letošního roku.



"Skutečnost, že jsme se - včetně členů, kteří nejsou členy Pařížského klubu - shodli na otázce tohoto druhu, je historická," uvedl dnes japonský ministr financí Taró Aso. Dodal, že nového rámce by se měli držet i věřitelé ze soukromého sektoru.



Spojené státy, evropské země a Japonsko dříve vyjadřovaly nespokojenost s tím, že se někteří jiní členové G20 pokoušeli iniciativu narušit, když vydávali státní finanční instituce za soukromé podniky, poznamenala agentura Kjódó. Jak připomíná Reuters, odpisy dluhů se nelíbí Číně, která proto označila čínskou státní rozvojovou banku za privátní firmu.



Členy skupiny G20 jsou Argentina, Austrálie, Brazílie, Británie, Kanada, Čína, Francie, Německo, Indie, Indonésie, Itálie, Japonsko, Mexiko, Rusko, Saúdská Arábie, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Turecko, Spojené státy a Evropská unie.