Ceny v průmyslu po šesti měsících poklesu meziročně vzrostly

Ceny v průmyslu v říjnu po šesti měsících poklesů meziročně vzrostly o 0,3 procenta. V zemědělství pokles cen zrychlil na 4,3 procenta ze zářijových 3,5 procenta. Vedle toho stavební práce a tržní služby pro podniky byly meziročně opět dražší. Vyplývá to z údajů, které dnes na webu zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Ceny u výrobců naznačují budoucí vývoj cen pro spotřebitele.



V průmyslu meziročně zdražily zejména elektřina, plyn, pára a klimatizovaný vzduch, jejichž cena byla proti loňskému říjnu vyšší o sedm procent. O 4,3 procenta stouply ceny dopravních prostředků a o 4,5 procenta nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu. Naopak levnější byly chemické látky, těžba a dobývání, dřevo, papír a tisk.



Pokles cen v zemědělství ovlivnila zejména živočišná výroba, kde ceny meziročně spadly o 6,9 procenta. Jatečná prasata zlevnila o 12 procent, mléko o 3,6 procenta a skot o 1,9 procenta. V rostlinné výrobě byly ceny proti loňskému říjnu nižší o tři procenta. Například brambory zlevnily o 26,5 procenta a čerstvá zelenina o zhruba tři procenta, naproti tomu ovoce vyšlo o 12,1 procenta dráž než před rokem.



Ceny stavebních prací byly v říjnu podle odhadů meziročně vyšší o 3,1 procenta, o měsíc dříve o tři procenta. Ceny tržních služeb pro podniky rovněž zrychlily růst, a to na 1,9 procenta ze zářijových 1,7 procenta.



V meziměsíčním srovnání stejně jako v meziročním klesly jen ceny zemědělských výrobců, a to 2,3 procenta. Ceny průmyslových výrobců byly proti září vyšší o 0,4 procenta a ceny stavebních prací a tržních služeb pro podniky shodně o 0,2 procenta.