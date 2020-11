Síť restaurací Coloseum chystá vstup na pražskou burzu

Skupina Coloseum, která provozuje síť italských restaurací pod stejným názvem, chystá vstup na pražskou burzu. Na trhu Start hodlá nabídnout až 30 procent akcií. Vstupit chce skupina na jaře příštího roku. ČTK to řekl František Bostl ze společnosti Starteepo, která společně s advokátní kanceláří PRK transakci zastřešuje.

Do konce roku vznikne zastřešující holdingová struktura Coloseum Holding, která na jaře požádá o schválení veřejné nabídky akcií Českou národní banku. Na burzu by chtěla skupina Coloseum vstoupit nejpozději v dubnu a vybrat by chtěla celkem 60 milionů korun úpisem nových akcií.