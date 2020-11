Aukce kmitočtů: Čtvrtý operátor nebude, ministerstvo výsledek podává jako úspěch

Čtvrtý velký mobilní operátor v Česku zatím nebude, vyplývá z pátečních výsledků aukce kmitočtů, kterou uspořádal Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Klíčové kmitočty pro chytré mobilní sítě 5G v pásmu 700 megahertzů (MHz) si mezi sebou rozdělí O2, T-Mobile a Vodafone. Ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) označil dražbu za úspěšně dokončenou, čeká tlak na další snížení cen. Šéf české pobočky Transparency International a šéfredaktor serveru Lupa.cz ale zlevnění nepředpokládají.

Operátoři O2, T-Mobile a Vodafone si podle výsledků aukce také se společnostmi CentroNet a Nordic Telecom rozdělily bloky v pásmu 3400 až 3600 MHz. Server Lupa.cz upozornil, že CentroNet a Nordic Telecom tak budou závislé na takzvaném národním roamingu v síti O2. ČTÚ v dnešní tiskové zprávě uvedl, že z původních sedmi zájemců v aukci nakonec uspělo pět, neuspěly firmy Poda a Sev.en Innovations, která patří do skupiny Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače. Kmitočty se celkem vydražily za 5,6 miliardy korun, souhrnná vyvolávací cena byla 5,4 miliardy Kč.

"5G aukce úspěšně dokončena. Díky nově nastaveným podmínkám národního roamingu v pásmu 3,4 až 3,8 gigahertzů (GHz) i novému hráči na trhu se výrazně zvýší konkurenční tlak na mobilní operátory a na další snížení cen. Zároveň přinášíme lepší přístup k 5G pro průmysl. A do rozpočtu jde 5,6 miliardy korun," uvedl na twitteru Havlíček.

Důraz v aukci se kladl na zvýšení konkurence přes pásmo 3,4 až 3,8 GHz, protože bylo málo pravděpodobné, že pásmo 700 MHz využije nový operátor, uvedl Havlíček v tiskové zprávě ministerstva. "Oproti původní podobě aukce se našla možnost i průmyslového využití části spektra," doplnil náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko. Významně to podle něj pomůže modernizaci a digitalizaci.

Získání přídělů v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz v aktuálně probíhající aukci kmitočtů oznámila společnost O2 Czech Republic. Operátor O2 získal v každém pásmu jeden kmitočtový blok, což mu umožní další rozvoj sítě 5G, kterou do komerčního provozu uvedl na začátku července 2020 jako první v České republice. Operátor O2 vydražil maximum spektra, na které měl dle podmínek aukce nárok. "Vzhledem k očekávanému rozvoji sítí 5G bychom uvítali významně větší příděl v pásmu 3,5 GHz, než nám regulátor umožnil. Zatímco v Česku můžeme získat v kmitočtovém pásmu 3,4 - 3,8 GHz spektrum o rozsahu 60 MHz, v Evropě je běžný v souladu s rozhodnutím Evropské komise i dvojnásobek," uvádí Václav Zakouřil, člen představenstva O2 a ředitel divize Právní a regulatorní záležitosti. Právě pásmo 3,4 - 3,8 GHz je dle Evropské komise stěžejní pro budování rychlých sítí 5G.

"Toto pásmo je krom jiného spojeno se službou národního roamingu pro společnosti, které zakoupily pásmo 3400-3800 MHz a to jsou Nordic Telecom a CentroNet. To vnímáme jako plus a potenciál extra příjmu. O2 zaplatila 1,34 miliardy korun, což je z našeho pohledu významně pod očekáváními 2 miliard korun i pod náklady T-Mobilu (1,89 mld. Kč) i Vodafone (1,58 mld. Kč). Celkově výsledek aukce hodnotíme pro O2 jako mimořádně úspěšný, nedošlo ke vstupu čtvrtého plnohodnotného operátora. Dva noví hráči nabídnou své služby v rovině virtuálního operátora skrze O2 a výraznější negativní dopady do cash flow O2 jsou nepravěpodobné," komentuje výsledek aukce z pohledu operátora O2, obchodovaného na pražské burze, analytik Patria Finance Martin Cakl.

Havlíčkův názor na aukci nesdílí šéfredaktor serveru Lupa.cz David Slížek. "Já si rozhodně nemyslím, že to je nějaký zásadní úspěch," řekl v České televizi (ČT). Pravděpodobně sice vzniknou jeden až tři menší operátoři, budou ale podle Slížka závislí na velkém operátorovi. Podobně fungující čtvrtý operátor na Slovensku má velice těžkou cestu, jak svou síť rozvíjet, a trhem příliš nezamíchal, uvedl.



"Obávám se, že to situaci na trhu nějak zásadně neprospěje," řekl Slížek k výsledku české aukce. Nečeká zlevňování služeb velkých operátorů, ale spíš zvýhodňování zákaznických balíčků. "Ta velká trojka (operátorů) podle mého názoru jednoznačně vyhrála a shrábla to zásadní, co v té aukci bylo," shrnul.



Podobně se vyjádřil šéf české pobočky Transparency International David Ondráčka. "Sliby o levnějších službách zase padají, tak to u nás chodí. Oligopol vítězí, spotřebitelé ostrouhají," napsal na twitteru. Zakladatel webu Hlídač státu Michal Bláha na stejné sociální síti připomněl, že vláda v lednu kvůli změně podmínek aukce odvolala tehdejšího předsedu ČTÚ Jaromíra Nováka a na jeho místo dosadila dosavadní členku rady Hanu Továrkovou, která dostala za úkol přivést na trh čtvrtého operátora.



Telekomunikační úřad dražil kmitočty v pásmu 700 MHz uvolněné přechodem TV vysílání na DVB-T2 a také frekvence 3,4 až 3,6 gigahertzů (GHz). Souhrnná vyvolávací cena byla asi o 900 milionů korun nižší, než byl původní záměr úřadu v minulém roce. Důvodem byly výsledky podobných soutěží jinde ve světě i zlevnění jednoho z frekvenčních bloků, na který je navázána povinnost poskytovat takzvaný národní roaming.



Akciová společnost CentroNet je součástí investiční skupiny Kaprain, kterou založil Karel Pražák, bývalý dlouholetý člen skupiny PPF Petra Kellnera. Nordic Telecom jako telekomunikační operátor podle vlastních údajů obsluhuje přes 100.000 zákazníků. Prostřednictvím partnerských sítí GSM společností T-Mobile a O2 funguje Nordic Telecom také jako mobilní operátor s nabídkou mobilních hlasových a datových služeb. "Díky nově získaným 5G frekvencím hodláme nabízet mobilní služby zákazníkům na celém území republiky," uvedl ředitel pro vnější vztahy Nordic Telecom David Voska.

Vítězové aukce 5G mají nyní měsíc na dohodu o kmitočtech

Operátoři, kteří získali v aukci minulý týden kmitočtové bloky pro sítě 5G, mají nyní měsíc na to, aby se mezi sebou dohodli na faktickém rozdělení spektra. Pokud by se nedohodli, Český telekomunikační úřad (ČTÚ) frekvence rozdělí na základě losu. Frekvence i přes rychlý konec aukce budou přiděleny pravděpodobně až na začátku příštího roku. Vyplývá to z informací ČTÚ.



"Úřad rovněž musí v rámci vedeného správního řízení o žádostech všech účastníků aukce nejprve rozhodnout o zamítnutí žádostí neúspěšných žadatelů. Teprve poté, a po zaplacení ceny za vysoutěžené bloky spektra, ČTÚ rozhodne o udělení přídělů rádiových kmitočtů úspěšným žadatelům," řekla ČTK mluvčí Barbora Havelková.

Pohled ministerstva: Aukce je úspěchem

Aukce kmitočtů pro chytré mobilní sítě 5G v pásmu 700 megahertzů (MHz), kterou v pátek 13. listopadu uzavřel Český telekomunikační úřad (ČTÚ), proběhla podle ministerstva průmyslu a obchodu úspěšně. „Vnímáme to s ministrem Havlíčkem jednoznačně tak, že se zvýší konkurence a tím i tlak na snížení cen,“ píše náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Očko v textu, který zveřejnil trochu netradičně prostřednictvím komerční PR služby Protext ČTK a v online příloze Česká inovace na webu Českénoviny.cz.



"Aukce kmitočtů pro chytré mobilní sítě 5G v pásmu 700 megahertzů (MHz) hodnotíme na ministerstvu průmyslu a obchodu jako úspěšnou. S ministrem Havlíčkem jsme se shodli na tom, že se zvýší konkurence a tím bude větší tlak na snížení cen. Výhodou této aukce je, že na rozdíl od minulosti nesázela vše jen na nepravděpodobnou variantu příchodu velkého 4. operátora, ale přinesla i další nástroje, jak na snižování cen tlačit," stojí v textu.



Na základě zadání vlády ČTÚ připravil aukci, uvádí text, která přináší unikátní řešení prostřednictvím cenově orientovaného národního roamingu i pro menší hráče na trhu. "Ve zkratce to znamená, že poprvé v historii bude moci ČTÚ stanovit ceny pro využití sítě dalších operátorů na základě výkazu reálných nákladů operátorů. Doposud musel ČTÚ vycházet z cen, které operátoři vykazují na trhu. Díky tomu umožní těmto menším hráčům možnost působit v celé síti, a to za nízké ceny, které vytvoří velmi silnou konkurenci současným hráčům. Takoví hráči na mobilním trhu budou nyní tři: CentroNet, Nordic Telecom a PODA. Tedy opravdu již velká konkurence," stojí v textu.



"Registrujeme i stížnosti všech tří velkých hráčů, které míří do značné míry právě na cenově orientovaný národní roaming. I jejich stížnosti však právě ukazují, že právě toto je to opatření, které míří právě na zvýšení konkurence. Nicméně ČTÚ všechny žaloby operátorů na předběžné opatření u soudu vyhrál, tedy i to ukazuje, že tato cesta je vhodná. Na druhé straně právě současní tři velcí hráči vysoutěžili pásmo 700 MHz a mají nyní možnost ukázat, že na ní budou rozvíjet digitální infrastrukturu v České republice, jak avizovali," uvádí dále text.



"Ukazuje se tedy, že nové nastavení aukce oproti té původní verzi z roku 2019 je výrazně přínosnější pro občany i pro ekonomiku. V minulých deseti letech nepřinesl ČTÚ řešení, které by reálně snížilo ceny dat na úroveň srovnatelnou s vyspělými evropskými zeměmi. Příležitosti pro příchod 4. operátora se propásly už dříve. A očekávání ČTÚ v roce 2019, že se takovýto operátor náhle objeví, byla už tehdy v kontrastu s konzultacemi zástupců ministerstva a vlády s potenciálními investory, kteří rázně odmítali, že by tato příležitost pro ně byla jakkoli investičně zajímavá," tvrdí text MPO ve službě Protext ČTK. Původní návrh aukce z roku 2019 dle tohoto textu jen opakoval model z minulosti a zabetonoval by současnou situaci možná na dalších 10 let. Vláda tedy musela zatáhnout za záchrannou brzdu a vyzvat ČTÚ, ať připraví takový model aukce, který bude podporovat vyšší míru konkurence na různých úrovních infrastruktury.



"Díky novému modelu cenově orientovaného národního roamingu i pro menší hráče na trhu, dochází nyní k výrazné změně. Díky možnosti národního roamingu pro operátory, kteří vysoutěžili kmitočty v pásmech 3,4-3,8 GHz, bude vytvořen reálný tlak na další snížení cen mobilních tarifů. O tom jsme s ministrem Havlíčkem přesvědčeni," soudí dále text, pod kterým je podepsán Petr Očko, náměstek ministra průmyslu a obchodu.



"Také díky přizpůsobení části pásma 3,4 Ghz pro potřeby průmyslu tato aukce zareagovala na opodstatněné potřeby české ekonomiky, které napomohou její modernizaci a digitalizaci. I díky tomu je tato aukce inovativní a dobře reaguje na českou strategii rozvoje 5G sítí. Jsme tedy rádi, že se ČTÚ podařilo splnit cíl aukce už v letošním roce. A to i přes koronavirovou krizi a s více než očekávaným výnosem pro státní rozpočet. Výnos ale není to hlavní - hlavní je, že tato aukce přinesla rázná opatření, která zesílí tlak na ceny mobilních tarifů a posuneme se i zde na úroveň nejvyspělejších zemí," uzavírá Očko text.

(Zdroj: čtk, O2)