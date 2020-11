Akcie Moderna letí vzhůru. Testy ukázaly vysokou úspěšnost vakcíny proti covid-19

Akcie farmaceutické společnosti Moderna letí vzhůru v premarketu amerického obchodování až o 18 % do blízkosti 106 dolarů za akcii v reakci na testy, které ukázaly vysokou úspěšnost vyvíjené vakcíny proti onemocnění covid-19 v provedených testech.

Předběžná analýza na bázi široké klinické studie ukázala na 94,5% efektivitu vakcíny zhruba týden poté, co více než 90% úspěšnost vlastní vyvíjené vakcíny oznámilo duo a BioNTech. Obě vakcíny stojí na podobné technologii RNA, která ale dosud nebyla využita pro prošně aplikovanou vakcínu. Údaj se týká toho, do jaké míry dokáže vakcína zabránit propuknutí nemoci. Data, která by ukazovala, jak dokáže zabránit nákaze koronavirem, zatím k dispozici nejsou. Pro úplnou imunizace je v případě vakcíny firmy Moderna zapotřebí dvou dávek.

Data na vzorku více než 30 tisíc případů ukázala, že se plošně podařilo ovládnout symptomy Covid-19, uvádí dnešní prohlášení Moderny. Úžeji vyjádřeno: 4 případy, na které byly aplikovány dvě dávky vakcíny, dle zprávy Moderny neodolaly onemocnění covid-19, zatímco na vzorku, kterému bylo aplikováno pouze placebo, to bylo 90 případů. „Vakcína se jeví efektivní v prevenci nejvážnějších infekcí, spojených s covid-19 a to bez vážných (vedlejších) dopadů,“ stojí také v prohlášení Moderny. Evropská léková agentura (EMA) oznámila, že začala zkoumat žádost firmy Moderna o registraci jejího přípravku na trhu Evropské unie.

K hlavním vedlejším účinkům látky podle Moderny patří únava, bolest svalů a bolest na místě vpichu.

Evropská komise jedná s americkým koncernem Moderna o dodávce až 160 milionů očkovacích dávek.



Před týdnem oznámily americká společnost Pfizer a německá firma BioNTech, že jejich očkovací látka má 90procentní účinnost. Zpráva tehdy výrazně ovlivnila akciové trhy. Přípravek firem Pfizer a BioNTech se testuje na 43.500 lidech. Také ruské úřady minulý týden oznámily, že vakcína Sputnik V dosahuje 92procentní účinnosti. Ruský ministr zdravotnictví Michail Muraško současně ohlásil zahájení hromadné produkce této vakcíny.



Evropská léková agentura (EMA) dnes oznámila, že zahájila předběžné zkoumání žádosti společnosti Moderna o registraci jejího výrobku na trhu Evropské unie. Takzvané rolling review, které EMA avizovala, umožňuje zrychlit proces registrace slibných léků a vakcín. V tomto typu řízení nyní EMA zkoumá i vakcíny firem Pfizer a AstraZeneca. Registrovat bude látky možné až v okamžiku, kdy bude mít EMA dostatek důkazů o jejich účinnosti, kvalitě a bezpečnosti. Výhodou je, že se může se zkoumáním začít ještě před koncem třetí fáze klinické studie a farmaceutické společnosti mohou data dodávat postupně.



Moderna chce v příštích týdnech požádat o nouzové použití očkovací látky také v USA i v dalších zemích. V případě schválení chce do konce roku dodat na americký trh asi 20 milionů dávek.

(Zdroj: Moderna, Bloomberg, čtk)