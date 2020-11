Další vakcína = další rekord

Pondělí si farmaceutické společnosti závodící o prim na trhu s vakcínou proti COVID-19 vybraly jako den, kdy budou zveřejňovat své úspěchy. Po Pfizeru z minulého týdne se dnes prezentovala Moderna (97,95 USD; +9,58 %). Jejich preparát má mít dokonce účinnost 94,5 %. Látka nyní prochází finální fází testů. Doposud měla být vyzkoušena na 30.000 dobrovolnících. Pět účastníků, kteří dostali dvě dávky, onemocnělo koronavirem. Proti 90, kterým bylo podáno placebo.

Premiantem z pohledu sektorů byla energetika. Segment rostl o 6 procent. Druhý nejlepší byl zpracovatelský průmysl s třetinovým růstem. Odskákalo si to naopak paradoxně zdravotnictví (-0,4 %).

První den v týdnu byl chudý na makroekonomická data. Mimo záři reflektorů byl prezentován Empire State Manufacturing Index. Nálada ve zpracovatelském průmyslu ve státě New York poklesla z 10,5 bodů na 6,3 (oček. 13,8 b.).





Index Dow Jones Industrial Average měl z výše uvedené zprávy o potenciální prevenci šíření nákazy největší radost. DJ si to nejlepší nechal na konec seance, když v závěru přepsal rekord na 29.952 bodů (+1,6 %). S&P 500 posunem bezmála o 1,2 procenta výše píše nová historická maxima. Nový cíl pro pokoření má hodnotu 3.626 bodů. Nasdaq Composite byl sice zelený, ale růst o 0,6 % na 11.924 není to, na co jsme zvyklí.

Hlavní měnový pár eurodolar se po celý den pohyboval těsně okolo hranice první denní rezistence (R1 1,1848). Extrémy byly mírně nad tu druhou (R2 1,1861), směrem dolů pak pod denní pivot (PP 1,1823). Pozitivní obchodní den má za sebou i ropa WTI. Barel komodity zdražil o 3 procentní body na 41,35 USD. Naopak nevýrazné bylo zlato. Trojská unce se cenou 1.888 USD dostala o desetinu níže, než tomu bylo v pátek.