Sněmovna souhlasila s nouzovým stavem do 12. prosince

Nouzový stav bude moci v Česku platit kvůli epidemii nového koronaviru do 12. prosince. Sněmovna dnes souhlasila s jeho prodloužením na návrh KSČM o 22 dnů. Vláda ANO a ČSSD, kterou komunisté v dolní komoře tolerují, žádala o prodloužení stavu nouze o 30 dnů do 20. prosince. Debata trvala zhruba 8,5 hodiny.



Bez souhlasu Sněmovny by nouzový stav skončil s pátkem. Jsou na něj vázány restrikce k omezení šíření nákazy, jak je stanoví i nový protiepidemický systém ministerstva zdravotnictví.



Sněmovna schvalovala prodloužení už koncem října. Kabinet žádal stejně jako nyní o 30 dnů, poslanci tehdy souhlasili podle návrhu části opozice se 17 dny.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pátek na jednání vlády navrhne zmírnění opatření proti covidu-19. Z pátého stupně protiepidemického systému by se Česká republika měla přesunout do čtvrtého. Pokud se tak stane, další žáci základních škol se vrátí do tříd od 30. listopadu. Bez omezení první stupeň a deváté třídy, další třídy druhého stupně se budou střídat.

Nadále se podle Plagy budou muset nosit roušky po celou dobu vyučování. Nutné je též pravidelné větrání a dodržování hygienických standardů, dodal.



Školy jsou nyní z velké části kvůli epidemii covidu-19 zavřené a je v nich povinná výuka na dálku. V provozu zůstaly pouze mateřské školy a takzvané krizové školy, kam docházejí děti zdravotníků, hasičů či policistů. Ve středu se pak do lavic vrátily první a druhé třídy základních škol a všechny ročníky škol speciálních.