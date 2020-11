Rozbřesk: Týden napoví o dopadu druhé vlny pandemie na ekonomiky. Ke slovu znovu brexit?

Do Vánoc zbývá již jen pár týdnů a konec roku pravděpodobně bude ve znamení dvou větších témat – druhá vlna pandemie a brexit. To vše za předpokladu, že nás ještě něčím v nejbližších týdnech nepřekvapí Donald Trump.



Pandemie v posledních týdnech dopadla zejména na evropské země. Rychlý růst nových případů dopadl na chování lidí napříč Evropou, a to nehledě na to, jak tvrdá opatření ve finále vlády přijímaly. Podle mobility indexů sledovaných společností Google byla zatím zasažena z velkých zemí primárně Francie a z těch menších střední Evropa v čele s Českem. Zbytek Evropy nás však rychle dohání. Stejně tak se výrazně začaly propadat akciové indexy v USA až během posledního týdne.



I proto bude zajímavé sledovat, jak se promítne zhoršující se situace v podnikatelských náladách. V tomto týdnu proto budou v centru pozornosti první odhady podnikatelských nálad PMI za listopad. Klíčové bude sledovat zejména ty oblasti a sektory, které doposud zůstávaly imunní vůči nástupu druhé vlny pandemie. Konkrétně hodně pozornosti dozajista přitáhne nálada v německém průmyslu, která vystoupala v říjnu na nejvyšší úrovně od poloviny roku 2018, a to nehledě na startující druhou vlnu pandemie.



Ve světle pandemie také bude zajímavé sledovat náladu amerického spotřebitele, která na konci tohoto týdne projde klíčovým předvánočním testem zvaným “black friday”. Obchodníci se tváří v tvář nejistotě obávají, že Američané omezí své nákupy. Americký “nákupní košík” je přitom na světovém “hřišti” suverénně nejdůležitější a stojí na něm zhruba třetina světové spotřeby.



Ve stínu pandemie se nicméně začne do popředí dostávat čím dál více i otázka brexitu. Jednání ve třech základních bodech zůstávají stále otevřená. Na prvním místě je to otázka garancí férové soutěže britských firem ve chvíli, kdy opustí EU, ale zůstane jim přístup na vnitřní trh Unie. Dále pak otázka vymahatelnost jakékoliv dohody a také regulace rybolovu. Jednáním nepomůže ani šířící se nákaza COVID v rámci vyjednávacího týmu. V tuto chvíli již veškeré stanovené lhůty padly a začíná závod s časem. V nejbližších týdnech nejen že dohody musí být dosaženo, ale mnoho set stránkový dokument musí být také přeložen do všech jazyků a projít Evropským parlamentem. Pokud se to nepovede, vztahy mezi EU a Británií by se měly začít řídit pravidly Světové obchodní organizace.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Česká koruna se dál drží v okolí 26,30 EUR/CZK. V tomto týdnu pro ni bude klíčový další vývoj nálady na globálních akciových trzích ve světle pandemie a jednání o obchodní dohodě mezi Velkou Británií a EU. Prostor pro další zisky české měny je podle nás v tuto chvíli značně omezený.



Zahraniční forex

Po relativně klidném týdnu startuje nový, který je hned z počátku pro trhy zajímavý, neboť přijdou na pořad předstihové ukazatele v podobě indexů podnikatelských nálad PMI (dopoledne v EMU, odpoledne v USA). Indexy budou nepochybně zatíženy druhou vlnou pandemie, což bude vidět primárně v sektoru služeb. Dnešní data považujeme za nebezpečné spíše pro euro, byť výhledově bude podle nás další vlna pandemie dělat problémy dolaru. V USA totiž počty nově nakažených stále rostou.



Akcie

Americké akciové trhy zakončily závěrečnou seanci minulého týdne v záporných hodnotách. Index S&P 500 oslabil o 0,7 % na hladinu 3557 bodů. Největší ztráty si připsaly tituly poznamenané koronavirou krizí jako jsou provozovatelé zaoceánských lodí Carnival a Norwegian Cruise Line, jejichž akcie propadly o 4,5 %, resp. 4,9 %. Podobná situace panovala u společnosti Las Vegas Sands, která oslabila o 4,5 % nebo u Boeingu, který zkorigoval zisky z posledních dní a odepsal 2,9 %. Dařilo se naopak Pfizeru, který posílil o 1,4 %. Zisky zaznamenala po sérii poklesů rovněž Alibaba, jejíž akcie zakončily seanci o 4,2 % výše. Index Dow Jones v pátek oslabil o 0,8 %, S&P 500 o 0,7 % a Nasdaq o 0,4 %.