Detail - články
Očekávaná americká inflace: další makro-epizoda o dopadu cel

Očekávaná americká inflace: další makro-epizoda o dopadu cel

12.08.2025 12:51
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Dnešní americká inflační data (za měsíc červenec) budou dalším příspěvkem do debaty o tom, jak moc vyšší celní sazby pociťuje americký spotřebitel. Až do června se přitom zdálo, že vyšší celní sazby se propisují do spotřebitelských cen opravdu jen minimálně a debata se logicky vedla o tom, nakolik vyšší cla absorbují exportéři (do USA), nakolik američtí dovozci a nakolik jde o efekt předzásobení. V červnových datech přece jenom vyšší celní sazby vystrčily růžky, byť celkový průsak cel do cen je méně než třetinový proti tomu, co by se dalo očekávat. Teď jsou tedy na řadě čísla za červenec.

Podle našeho názoru by měly letní měsíce být právě o tom, že se efekt cel v inflaci bude viditelněji zrcadlit. Očekáváme, že ceny spotřebitelského zboží (mimo potraviny a energetické produkty) porostou vinou dobíhajícího efektu vyšších cel minimálně o 0,3 % meziměsíčně, což by mělo jádrovou inflaci udržet na vyšší hladině. Nicméně hodně bude záležet na tom, zdali se udrží svižný růst cen ve službách (což je náš předpoklad), a především jak se budou vyvíjet položky spojené s nájemným. Tato klíčová položka se v poslední době stává lehkou inflační brzdou a uvidíme, zdali již jde o dlouhodobější trend.

Pokud jde o celkovou inflaci, tak ta by díky negativnímu příspěvku ze strany energií (skrze nižší ceny ropy) měla být nižší, a to jak v meziročním, tak v meziměsíčním srovnání. Divokou kartu však představují potraviny, kde je jednak zatěžován dovoz z Mexika a Kanady, ale navíc faktická stopka migraci může mít na svědomí nedostatek levnější pracovní síly proudící z jižní hranice, což může produkci potravin prodražovat.

Asi netřeba dodávat, že červencové inflační číslo bude trhem velmi bedlivě sledováno, byť pro Fed pro zářijové sezení nebude tím nejdůležitějším. Do příštího zasedání, jež je naplánováno na 17. září, budou totiž k dispozici jedny kompletní statistiky z trhu práce a také srpnová inflace.


*** TRHY ***

Koruna

Koruna drží dobyté pozice pod hranicí 24,50 EUR/CZK, k dalším ziskům ji ale chybí nové impulsy. Ty mohou tento týden přijít ze zahraničí, respektive z eurodolarové trhu. Dnes to bude například ostře sledovaný výsledek americký inflace za červenec – pokud by došlo k nad očekávání svižnému růstu spotřebitelských cen a pozitivní reakci dolaru, pak se může koruna dostat pod lehký tlak.

Eurodolar

Eurodolar se včera lehce propadl, když trh byl tentokrát opět konfrontován s aktivitou amerického prezidenta D. Trumpa. Ten jednak začal brzdit očekávání ohledně možných výstupů nadcházející schůzky s ruským prezidentem Putinem, a jednak oznámil prodloužení obchodního smíru s Čínou (aneb v tomto případě se cla opět měnit nebudou).

Dnešek bude ovšem ve znamení dat a to konkrétně americké inflace za červenec (detailněji viz úvodník). Reakce eurodolaru může být nevyzpytatelná, ale k viditelnému propadu by zřejmě došlo pokud by inflace byla vyšší než tržní konsensu, neboť snížení sazeb v září je v trhu započítáno již z 84 %.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:50 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.4747 0.0168 24.4915 24.4462
CZK/USD 21.0825 0.0807 21.1055 21.0375
HUF/EUR 395.9021 0.0124 396.2249 395.4546
PLN/EUR 4.2609 0.0534 4.2643 4.2549
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.3457 -0.0611 8.3589 8.3424
JPY/EUR 172.3520 0.1595 172.5468 172.0520
JPY/USD 148.4610 0.2268 148.4800 148.1195
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8625 -0.2752 0.8656 0.8621
CHF/EUR 0.9415 -0.2167 0.9440 0.9399
NOK/EUR 11.8903 0.0379 11.9164 11.8666
SEK/EUR 11.1933 -0.0531 11.2060 11.1852
USD/EUR 1.1609 -0.0448 1.1629 1.1601
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.5404 0.3224 1.5413 1.5324
CAD/USD 1.3788 0.0508 1.3793 1.3772
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny

 

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
