Čína upozorňuje na čipy Nvidie. Mohou být hrozbou pro národní bezpečnost

Čínská vláda nabádá tamní společnosti, aby se vyvarovaly používání čipů H20 od Nvidie. Pozor by se měly dát zejména firmy napojené na vládní organizace. Nepřímý zákaz využívaní čipů H20 výrazně komplikuje snahu Nvidie o návrat na čínský trh.
V minulých týdnech zaslaly čínské úřady upozornění řadě firem, které zahraniční čipy využívají. Podle zdrojů agentury Bloomberg by se nepřímé omezení mělo týkat také technologií od společnosti AMD. Momentálně ale není jasné, zda dopis čínské vlády zmiňoval konkrétní varianty čipů americké firmy.
Výrobci AMD a si díky dohodě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem zajistili povolení na vývoz méně pokročilých čipů H20 a MI308 do Číny. Na oplátku firmy americké vládě odevzdají 15procentní podíl na čínských tržbách.
Podle lidí obeznámených s obsahem dopisů, které čínská vláda firmám rozeslala, se úřady ptají na důvody k pořízení čipů a zda je nutné využívat zahraniční dodavatele. Dopis dále zpochybňuje spolehlivost čipů H20 a zdůrazňuje obavy o národní bezpečnost.
Není to poprvé co čínská vláda omezuje zahraniční technologie. Z bezpečnostních důvodů Peking již dříve omezil některým institucím využívání vozidel nebo zakázal mobilní telefony iPhone firmy .
Přestože mají čipy H20 nižší výpočetní výkon, jejich vysoká datová propustnost paměti je vhodná pro vývoj umělé inteligence. Čip je tak velice lukrativním produktem pro čínské technologické společnosti jako Alibaba a Tencent, které se o vývoj vlastních AI modelů snaží. Domácí výrobce Huawei zatím není schopný trhu dodat dostatečně výkonný čip, který by splňoval požadavky firem.
Podle odhadů představitelů bývalé americké vlády, kteří uvažovali o větší kontrole prodejů čipů H20, představuje omezení pro tamní firmy zásadní problém. Odhadují, že omezení využívání čipů od Nvidie může vývoj čínských AI modelů zdražit až šestinásobně.
„Peking pravděpodobně využívá regulace k vytvoření trhu, který dokáže absorbovat výrobu firmy Huawei,“ řekl analytik Lennart Heim z firmy RAND. Podle něj ale Čína bude i nadále povolovat nákupy čipů H20, aby uspokojila skutečnou poptávku trhu. „Je to jasný signál, že čínské čipy zatím nejsou konkurenceschopné,“ dodává Lennart.